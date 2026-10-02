Αλέξης Τσίπρας σε αλιείς: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ελπίδα» — Πυρά κατά της κυβέρνησης για το κόστος των καυσίμων

Την άμεση ανάγκη στήριξης των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής απέναντι στο ασταμάτητο κύμα της ακρίβειας υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με διαμαρτυρόμενους αλιείς στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων που απειλεί την επιβίωση του κλάδου, με τον πρώην πρωθυπουργό να εξαπολύει οξεία επίθεση στην κυβέρνηση για αδράνεια, καταθέτοντας παράλληλα συγκεκριμένες προτάσεις για την ανακούφιση των επαγγελματιών και των νοικοκυριών.

«Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλιευτικά τους στην παλιά παραλία, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

«Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα και είναι σοβαρό. Και δεν μπορεί να λυθεί παρά μονάχα εάν η κυβέρνηση αντιληφθεί ότι θα πρέπει να βάλει ένα όριο σε έξοδα και δαπάνες για τα καύσιμα, που θα είναι γύρω στα 60 λεπτά το λίτρο, 70 λεπτά το λίτρο, κάπου εκεί που ήτανε το κόστος τους μέχρι το προηγούμενο Φλεβάρη», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Πληρώνουν διπλάσιο κόστος για καύσιμα και – επειδή καμιά φορά γίνεται σύγκριση ας πούμε με άλλες κατηγορίες επαγγελματικές, γιατί υπάρχει ναυτιλιακό πετρέλαιο – μία μέρα να βγουν στη θάλασσα να ψαρέψουν αυτοί οι άνθρωποι το κόστος είναι τεράστιο. Απλά, βάλτε τον όγκο των καυσίμων που χρειάζεται μία τράτα να βγει στη θάλασσα να ψαρέψει, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχουν».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι, όπως τον ενημέρωσαν οι αλιείς, χρήματα που υπήρχαν σε ειδικό ταμείο για την αλιεία από ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε άλλες δράσεις και όχι για να στηριχθούν οι αλιείς και συνέχισε: «Το κόστος για τον προϋπολογισμό δεν είναι μεγάλο, είναι 40 – 50 εκατομμύρια. Μιλάμε για χρήματα τα οποία μπορούν να βρεθούν… Πρέπει η κυβέρνηση να δει αυτή την κατηγορία, την επαγγελματική, διότι πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής. Και αν δεν στηριχθούν, δε θα βγουν στη θάλασσα και θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα και για αυτούς τις οικογένειες, τους εργαζόμενους, αλλά και για την αγορά. Θα τρώμε παγωμένα ψάρια, θα τρώμε ψάρια ιχθυοτροφείου. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και κρούω τον κώδωνα του κινδύνου».

Στη συζήτηση που είχε προηγουμένως με τους ψαράδες ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η χώρα μας είναι από τις πιο ακριβές σε κόστος καυσίμου και «στις πρώτες επτά χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν προσθέσουμε τους φόρους». Υποστήριξε ότι «αυτό έχει να κάνει, προφανώς, με τους όρους του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά». Υπογράμμισε ότι ο ίδιος πρότεινε δύο τρόπους αντιμετώπισης σε αυτή τη συγκυρία, ο ένας «να υπάρχει δυνατότητα πλαφόν κερδών σε όλη την αλυσίδα, από το διυλιστήριο μέχρι την αντλία» και ο άλλος «να υπάρξει επιδότηση, που να αφορά τις ειδικές κατηγορίες και τους επαγγελματίες εκείνους, που κινδυνεύουν άμεσα με παύση εργασιών».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε και γενικότερα στην ενεργειακή ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση.

«Είχαν τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες, τέσσερα διαφορετικά εργαλεία για να μειώσουν το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης. Είχαν δυνατότητα να μειώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Βεβαίως αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Αλλά αυτό είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης να δει που θα δώσει το δημοσιονομικό χώρο που έχει. Ποια ήταν η προτεραιότητα; Προφανώς δεν ήταν η προτεραιότητα να ζεσταθεί ο κόσμος. Το 20% των Ελλήνων, με βάση τις έρευνες της Eurostat, δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις χώρες των 27, μαζί πάλι με τη Βουλγαρία», πρόσθεσε.

«Η συγκυρία είναι ότι έχουμε μία κρίση πληθωριστική σε όλη την Ευρώπη», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Αλλά πώς την αντιμετωπίζουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και πώς την αντιμετωπίζουν εδώ; Πώς γίνεται εδώ να είναι ακριβότερη από άλλες χώρες η τιμή των καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα η αγοραστική μας δύναμη είναι χαμηλότερη και συναγωνιζόμαστε μονάχα με τη Βουλγαρία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;». Σε αυτό το πνεύμα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Ελβετίας».

Σε ερώτηση για τη δική του κυβερνητική θητεία ο Αλέξης Τσίπρας παρέπεμψε σε ένα σκετς του Χάρρυ Κλυνν που έλεγε ότι «έφταιγαν οι προηγούμενοι», σχολιάζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση κυβερνά επτά χρόνια και πρόσθεσε: «Επτά χρόνια είχαν να διαχειριστούν πολλά χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους, εμείς μαζεύαμε για να δώσουμε…».

Ερωτηθείς από έναν ψαρά τι θα έκανε ο ίδιος εάν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι θα γίνουν τα πράγματα, από τη μία μέρα στην άλλη, παράδεισος. Δε θα σας υποσχεθώ ότι θα γίνετε πλούσιοι. Αλλά μπορώ να εγγυηθώ ένα σχέδιο που θα έχει στη βάση την ενίσχυση των ανθρώπων που παράγουν, προκειμένου να σταματήσει αυτή η τρομακτική απόκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε είναι πρώτον μείωση 30% μεσοσταθμικά στους λογαριασμούς του ρεύματος, χτύπημα των καρτέλ, γιατί τα καρτέλ στην οικονομία είναι αυτά τα οποία ξεζουμίζουν οποιαδήποτε παραγωγική δυνατότητα υπάρχει», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Να αλλάξει η συμπεριφορά των τραπεζών. Έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίων χορηγήσεων καταθέσεων και δεν χρηματοδοτείται καμία επιχειρηματική δραστηριότητα για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Και ταυτόχρονα μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν στήριξη στα άμεσα προβλήματα», συμπλήρωσε.

Οι ψαράδες του έθεσαν και το ζήτημα παραβιάσεων από τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο, ενώ ένας του άσκησε κριτική για παλαιότερη δήλωσή του. «Σταμάτησε την προπαγάνδα», του απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνέχεια είδε τις φωτογραφίες από κινητό που του έδειξαν από σημεία που έχει καταγραφεί η παρουσία τουρκικών αλιευτικών δίπλα σε ελληνικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους αλιείς να διαμορφώσουν «μαχητά» και ρεαλιστικά αιτήματα για να τα αναδείξει η αντιπολίτευση, αλλά και τον πρωθυπουργό να έρθει να τους συναντήσει, όπως έκανε ο ίδιος. «Πάρε τον εσύ στο τηλέφωνο», του είπε ένας ψαράς κι ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε, χαριτολογώντας: «Να τον καλέσω, αλλά δε θα μου το σηκώσει…».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανέβηκε και σε ένα αλιευτικό μετά από πρόσκληση του ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια περπάτησε για λίγο στην παλιά παραλία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ