Δένδιας από τον Άλιμο: «Υπηρέτησα Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη με την ψυχή μου και με την καρδιά μου»

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Την πολιτική του διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, τη συνεργασία του με τρεις πρωθυπουργούς της παράταξης, αλλά και τις απόψεις του για την πορεία της ενόψει των επόμενων εκλογών ανέπτυξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την πρώτη πολιτική του συγκέντρωση σε παραλιακό κέντρο στον Άλιμο.

Κάνοντας αναδρομή στα πρώτα βήματα της πολιτικής του διαδρομής, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ, αλλά και στις προσωπικές δυσκολίες που, όπως είπε, αντιμετώπισε προτού ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην εκλογή του Κώστα Καραμανλή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι χωρίς αυτή την εξέλιξη ενδέχεται να μην είχε ακολουθήσει πολιτική σταδιοδρομία.

«[…] Δεν ήταν πάντα εύκολη η ζωή μου. Ζορίστηκα για να τα καταφέρω. Αν δεν είχε γίνει και αρχηγός ο Κώστας Καραμανλής, ίσως να μην είχα πολιτευτεί και ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συνεργασία του με τους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι υπηρέτησε και τους τρεις «με την ψυχή» και «με την καρδιά» του.

Παράλληλα, μιλώντας για τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε ότι αισθάνεται πως έχει στηρίξει την παράταξη τόσο στις εκλογικές επιτυχίες όσο και στις δύσκολες περιόδους.

«Αυτή την οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Στη μεγάλη συγκέντρωση στον Άλιμο, στην οποία είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πολίτες του Νότιου Τομέα για τη στήριξή τους.#ΝΔ #Άλιμος pic.twitter.com/vEqzcqQMEF — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 2, 2026

«Δεν μιλάω στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά στα όργανα του κόμματος»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τοποθετείται δημόσια για ζητήματα που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως σημείωσε, οι θέσεις του για την πορεία της παράταξης διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου και του συνεδρίου του κόμματος, κάνοντας ειδική αναφορά στις τοποθετήσεις του στην Κομοτηνή, στο Αγρίνιο και στο συνέδριο.

«Ό,τι είχα να πω δεν το είπα στα παράθυρα των τηλεοράσεων, στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο», τόνισε.

Ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, ο κ. Δένδιας κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να κινηθούν, όπως είπε, με «σοβαρότητα», «μετριοπάθεια» και «αίσθηση των σφαλμάτων μας», παράλληλα με την αναγνώριση όσων θεωρεί ότι έχει προσφέρει η Νέα Δημοκρατία στη χώρα.

Κλείνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στον ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίζει στην πολιτική, δηλώνοντας ότι φιλοδοξία του είναι να υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, της παράταξης και της χώρας.

«Πάνω απ’ όλα και πέρα απ’ όλα να είμαι πιστός και ταπεινός υπηρέτης της Ελλάδας, της πατρίδας μας», κατέληξε στην ομιλία του.