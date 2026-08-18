Φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου: Ενώπιον του ανακριτή ο Ισραηλινός που κατηγορείται ότι άναψε ψησταριά ενώ φύσαγε λυσσαλέα

Η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα Σελλιά την περασμένη Παρασκευή (14/8/2026), η οποία φέρεται να προκλήθηκε από ψησταριά σε βίλα Ισραηλινών επισκεπτών, συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις. Ένας 35χρονος Ισραηλινός οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου με ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ οι παθόντες διεκδικούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν.

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Κοινωνία

Πυρκαγιά/ Σελλιά
Πηγή: Cretalive News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολλές συζητήσεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα Σελλιά την περασμένη Παρασκευή (14/8/2026), που φέρεται να προκλήθηκε από ψησταριά σε βίλα όπου διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες.
  • Ο 35χρονος Ισραηλινός, που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση, με ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.
  • Οι παθόντες στην περιοχή έχουν καταθέσει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας και είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν αποζημιώσεις απ’ όσους ευθύνονται για τις καταστροφές που υπέστησαν.

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Πολλές συζητήσεις αλλά και ερωτήματα, συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα Σελλιά την περασμένη Παρασκευή (14/8/2026), που φέρεται να προκλήθηκε από ψησταριά σε βίλα, όπου διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες.

Ρέθυμνο: Στον ανακριτή ο 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελλιά – Είχε ανάψει ψησταριά σε βίλα που νοίκιαζε

Ο 35χρονος Ισραηλινός, που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί της Τρίτης (18/08) – μετά την προθεσμία που πήρε- ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Σημειώνεται ότι δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας έχουν καταθέσει οι παθόντες στην περιοχή, για τις ζημιές που υπέστησαν στις περιουσίες και τις επιχειρήσεις τους από την πυρκαγιά. Οι ίδιοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν αποζημιώσεις απ’ όσους ευθύνονται για τις καταστροφές που υπέστησαν.

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