Φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου: Ενώπιον του ανακριτή ο Ισραηλινός που κατηγορείται ότι άναψε ψησταριά ενώ φύσαγε λυσσαλέα

Πολλές συζητήσεις αλλά και ερωτήματα, συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα Σελλιά την περασμένη Παρασκευή (14/8/2026), που φέρεται να προκλήθηκε από ψησταριά σε βίλα, όπου διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες.

Ο 35χρονος Ισραηλινός, που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί της Τρίτης (18/08) – μετά την προθεσμία που πήρε- ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Σημειώνεται ότι δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας έχουν καταθέσει οι παθόντες στην περιοχή, για τις ζημιές που υπέστησαν στις περιουσίες και τις επιχειρήσεις τους από την πυρκαγιά. Οι ίδιοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν αποζημιώσεις απ’ όσους ευθύνονται για τις καταστροφές που υπέστησαν.