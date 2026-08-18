Φωτιά στο Ρέθυμνο: Καίγεται αποστακτήριο – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στο Ρέθυμνο, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκι, κοντά στην εθνική οδό Ηρακλείου - Εσταυρωμένου. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση, με το κτήριο να καίγεται ολοσχερώς, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών.

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φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο
Photo Credits: @goodnet.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στο Ρέθυμνο λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκι, κοντά στην εθνική οδό Ηρακλείου – Εσταυρωμένου.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα, κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση. Το κτήριο έχει καεί ολοσχερώς, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ηρακλείου έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών.

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στο Ρέθυμνο καθώς ξέσπασε φωτιά σε επαγγελματικό κτήριο και συγκεκριμένα σε ένα αποστακτήριο που βρίσκεται κοντά στην εθνική οδό Ηρακλείου – Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Το κτήριο καίγεται ολοσχερώς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά εκτός του κτηρίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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