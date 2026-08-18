Φωτιά στο Ρέθυμνο: Καίγεται αποστακτήριο – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στο Ρέθυμνο καθώς ξέσπασε φωτιά σε επαγγελματικό κτήριο και συγκεκριμένα σε ένα αποστακτήριο που βρίσκεται κοντά στην εθνική οδό Ηρακλείου – Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Το κτήριο καίγεται ολοσχερώς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά εκτός του κτηρίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.