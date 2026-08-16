Σκέρτσος: Η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική, ακυρώνει το έργο των πυροσβεστών

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επανέρχεται στον απολογισμό της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, παρουσιάζοντας επίσημα στοιχεία του Copernicus για την καμένη έκταση και ευχαριστώντας τις δυνάμεις που συνέβαλαν στον περιορισμό της. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά σε μεγάλη καταστροφή ακυρώνει το έργο των πυροσβεστών και την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

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Άκης Σκέρτσος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επανέρχεται στον απολογισμό της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, αναφέροντας πως «τελικά η καμένη έκταση στην Κασσανδρεία – Σίβηρη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Copernicus, είναι 2.500 στρέμματα».
  • Ευχαρίστησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τη δασική υπηρεσία και άλλους φορείς, που «περιόρισαν στον ελάχιστο βαθμό μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά» και διέσωσαν περίπου 10.000 ιδιοκτησίες. –
  • Ο κ. Σκέρτσος άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας πως «η αντιπολίτευση που κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική ας σκεφτεί ότι έτσι ακυρώνει το έργο των ίδιων των πυροσβεστών».

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Στον απολογισμό της πυρκαγιάς στη Σίβηρη επανέρχεται, με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας, ‘Ακης Σκέρτσος.

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Όπως αναλυτικά αναφέρει, «τελικά η καμένη έκταση στην Κασσανδρεία – Σίβηρη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Copernicus, είναι 2.500 στρέμματα εκ των οποίων ανέκαθεν δασικές εκτάσεις είναι 700 στρέμματα ενώ το υπόλοιπο των 1.800 στρεμμάτων είναι μη δασικές, δασωμένες και εκχερσωμένες εκτάσεις.

Η συνολική έκταση του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής είναι 334.000 στρέμματα και οι ιδιοκτησίες που κινδύνευσαν στους 2 όμορους δήμους αλλά τελικά διασώθηκαν περί τις 10.000.

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Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τη δασική υπηρεσία, τα στελέχη της Αστυνομίας, του Λιμενικού και των ενόπλων δυνάμεων, που μαζί με τους εθελοντές και την τοπική αυτοδιοίκηση περιόρισαν στον ελάχιστο βαθμό μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής», επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας, που κλείνει με αιχμές κατά των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης:

«Η αντιπολίτευση που κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική ας σκεφτεί ότι έτσι ακυρώνει το έργο των ίδιων των πυροσβεστών αλλά και τη βιωμένη πραγματικότητα των ανθρώπων που είδαν με τα μάτια τους στο πεδίο τις προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε συλλογικά και την καταστροφή που δεν ζήσαμε διότι το κράτος λειτούργησε αποτελεσματικά».

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