Ναύπλιο: Ιερέας λιποθύμησε την ώρα της Θείας Κοινωνίας – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου

Ένας ιερέας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας στην εκκλησία της Πουλακίδας Ναυπλίου. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 16/08, με τον ιερέα να είχε παρουσιάσει λιποθυμικό επεισόδιο και λίγες ημέρες νωρίτερα.

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Κοινωνία

ΠΑΠΑΣ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιερέας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, αφού κατέρρευσε το πρωί της Κυριακής 16/08 στην εκκλησία της Πουλακίδας Ναυπλίου, την ώρα της Θείας Κοινωνίας.
  • Άνθρωποι έσπευσαν αμέσως κοντά του, ενώ εκκλησιαζόμενη τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας είχε παρουσιάσει λιποθυμικό επεισόδιο και λίγες ημέρες νωρίτερα, χωρίς τότε να χρειαστεί η διακομιδή του με ασθενοφόρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένας ιερέας ο οποίος το πρωί της Κυριακής (16/08), κατέρρευσε στην εκκλησία της Πουλακίδας Ναυπλίου, ανάμεσα στους πιστούς, την ώρα της Θείας Κοινωνίας.

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Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr άνθρωποι έσπευσαν αμέσως κοντά του, ενώ εκκλησιαζόμενη τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας είχε παρουσιάσει λιποθυμικό επεισόδιο και λίγες ημέρες νωρίτερα, χωρίς τότε να χρειαστεί η διακομιδή του με ασθενοφόρο.

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