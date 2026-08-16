Ναύπλιο: Ιερέας λιποθύμησε την ώρα της Θείας Κοινωνίας – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένας ιερέας ο οποίος το πρωί της Κυριακής (16/08), κατέρρευσε στην εκκλησία της Πουλακίδας Ναυπλίου, ανάμεσα στους πιστούς, την ώρα της Θείας Κοινωνίας.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr άνθρωποι έσπευσαν αμέσως κοντά του, ενώ εκκλησιαζόμενη τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας είχε παρουσιάσει λιποθυμικό επεισόδιο και λίγες ημέρες νωρίτερα, χωρίς τότε να χρειαστεί η διακομιδή του με ασθενοφόρο.