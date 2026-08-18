Σοφί Αντενό: Η πρώτη Γαλλίδα που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο στον ISS – Πώς προετοιμάστηκε πριν βγει στο απόλυτο κενό

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Ιστορία στην εξερεύνηση του διαστήματος ετοιμάζεται να γράψει η Σοφί Αντενό, η οποία θα γίνει η πρώτη Γαλλίδα αστροναύτης που θα πραγματοποιήσει διαστημικό περίπατο έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Μαζί με την Αμερικανίδα συνάδελφό της, Άνιλ Μένον, θα αναλάβουν μια κρίσιμη αποστολή συντήρησης στις εξωτερικές εγκαταστάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα και ο στόχος της αποστολής

Σύμφωνα με τη NASA, ο διαστημικός περίπατος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει περίπου στις 15:35 ώρα Ελλάδος την Τρίτη και θα διαρκέσει 6,5 ώρες.

Κύριος στόχος της επιχείρησης είναι η αντικατάσταση μιας κεραίας επικοινωνίας διαστήματος-εδάφους στο τροχιακό σύμπλεγμα.

Live tomorrow: ESA astronaut @Soph_astro‘s first spacewalk, alongside NASA astronaut Anil Menon, to replace a crucial piece of equipment on the ISS. Watch from 12:00 BST / 13:00 CEST on ESA WebTV and YouTube. 🔗https://t.co/NQf3ZA92K1 pic.twitter.com/gU7D5PSQTj — European Space Agency (@esa) August 17, 2026



Η 44χρονη Αντενό θα γίνει η δεύτερη Ευρωπαία γυναίκα που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο, ακολουθώντας τα βήματα της Ιταλίδας Σαμάνθα Κριστοφορέτι, η οποία ολοκλήρωσε την δική της αποστολή το 2022.

Η προετοιμασία και η σημασία της κεραίας

Η Γαλλίδα αστροναύτης προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διαδικασία τις τελευταίες ημέρες επί του ISS, σε τροχιά 400 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη.

Σε ανάρτησή της στο X την Κυριακή, η ίδια ανέφερε: «Ένας επιτυχημένος (διαστημικός περίπατος) ξεκινά πολύ πριν ανοίξει η θυρίδα και εκεί ακριβώς έχει εστιαστεί η προσοχή μου τις τελευταίες ημέρες: δοκιμές, προετοιμασία και συγκέντρωση».

[🇫🇷 version FR 👇] Day 183 orbit 2837 — 🚨 Did you know I will be going out on my first EVA on Tuesday 18 August? @astro_anil and I will spacewalk together to replace a Space-to-Ground antenna which (as its name indicates) is a critical piece of hardware, allowing communications… pic.twitter.com/2MdMGJ4OpC — Adenot Sophie (@Soph_astro) August 15, 2026



Η Αντενό συμπλήρωσε επίσης ότι η κεραία που πρόκειται να αντικατασταθεί είναι κομβικής σημασίας για τη μετάδοση δεδομένων και τις επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και το κέντρο ελέγχου της αποστολής στο Χιούστον.

[🇫🇷 version FR 👇] Day 184 orbit 2849 — No Sunday Morning Science this week-end… A successful EVA starts long before the hatch opens, and that’s where my focus has been these past few days: rehearsing, preparing and focusing. The EVA will be streamed live by ESA and NASA, so… pic.twitter.com/974voG1PEs — Adenot Sophie (@Soph_astro) August 16, 2026

Υποβρύχιες προσομοιώσεις σε Κολωνία και Χιούστον

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της βασικής της εκπαίδευσης στην Κολωνία, η Σοφί Αντενό ξεκίνησε την προετοιμασία της για διαστημικούς περιπάτους χρησιμοποιώντας το Εργαστήριο Ουδέτερης Πλευστότητας της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA).

Πίσω από αυτό το κάπως… αφηρημένο όνομα κρύβεται απλώς μια πισίνα, μία από τις βαθύτερες στην Ευρώπη, στην οποία οι αστροναύτες εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει την έλλειψη βαρύτητας ή τη μερική βαρύτητα, όπως στη Σελήνη ή τον Άρη.

Στην πισίνα μπορούν να βυθιστούν εκατοντάδες μοντέλα του Διαστημικού Σταθμού, μαζί με στολές υπό πίεση, δημιουργώντας μια ρεαλιστική προσομοίωση για τους αστροναύτες. Στη συνέχεια, περνούν ατελείωτες ώρες στην πισίνα, επαναλαμβάνοντας ακριβείς κινήσεις ξανά και ξανά.

Τον Απρίλιο του 2024, η Αντενό τοποθετήθηκε τελικά στην αποστολή Epsilon για να φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό δύο χρόνια αργότερα.

Ακολούθησε εντατική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τελικής θεωρητικής και πρακτικής προετοιμασίας για διαστημικούς περιπάτους στο Διαστημικό Κέντρο Lyndon B. Johnson της NASA στο Χιούστον.

Στο αμερικανικό εργαστήριο ουδέτερης πλευστότητας, η εκπαίδευση είναι «πολύ συγκεκριμένη», εξηγεί ο Ντιντιέ Σμιτ, επικεφαλής στρατηγικής ρομποτικής και ανθρώπινης εξερεύνησης στον ESA, «ιδιαίτερα για εργασίες συντήρησης γύρω από τον ISS», για παράδειγμα.

Συνολικά, η Σοφί Αντενό εκπαιδεύτηκε για περισσότερες από 150 ώρες σε Κολωνία και Χιούστον για να είναι έτοιμη για έναν διαστημικό περίπατο. Όλα αυτά χωρίς πραγματικά να γνωρίζει αν, κατά τη διάρκεια της αποστολής της Epsilon, θα μπορούσε πράγματι να περπατήσει στο κενό του διαστήματος.

Εκπαίδευση εικονικής πραγματικότητας εν πλω

Φτάνοντας στον ISS, οι αστροναύτες δεν στηρίζονται αποκλειστικά στις γνώσεις που απέκτησαν κατά την προετοιμασία τους, η οποία μπορεί να είχε ολοκληρωθεί μήνες πριν από την έξοδό τους στο κενό.

«Στον σταθμό, έχουμε αναπτύξει συστήματα εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας», εξηγεί ο επικεφαλής στρατηγικής ρομποτικής και ανθρώπινης εξερεύνησης στον ESA. «Έτσι, έχει ήδη πραγματοποιήσει τον εικονικό της διαστημικό περίπατο αρκετές φορές».

Οι αστροναύτες, μέσα από την επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, κατέχουν πλήρως τη διαδικασία. Ωστόσο, ένας διαστημικός περίπατος είναι έντονα συναισθηματικός και γεμάτος κινδύνους, οπότε γίνονται τα πάντα για να εγγυηθούν την ασφάλεια των αστροναυτών.

«Ο κίνδυνος βρίσκεται παντού έξω», υπενθυμίζει ο Μπενζαμέν Πέτερ, επικεφαλής διαστημικών ειδήσεων στη Cité de l’espace στην Τουλούζη. «Βρίσκεσαι σε ένα μίνι διαστημόπλοιο όταν είσαι στη διαστημική σου στολή, πραγματικά εκτεθειμένος στα στοιχεία της φύσης».

Πριν βγει εκτός του ISS, η Σοφί Αντενό θα χρειαστεί περισσότερα από τριάντα λεπτά για την προετοιμασία και τη συμπίεσή της. Όλα ελέγχονται για άλλη μια φορά μέσα στον ISS πριν από το μεγάλο άλμα.

«Προετοιμαζόμαστε λίγες μέρες πριν, με έναν έλεγχο των διαστημικών στολών και όλου του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε, των διαδικασιών, ώστε να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι», δήλωσε ο Ζαν-Λου Κρετιέν, ο πρώτος Γάλλος που πήγε στο διάστημα το 1982.

Η ομάδα υποστήριξης

Όπως ανακοίνωσε η NASA, ο μηχανικός πτήσης Τζακ Χάθαγουέι και η διοικητής του σταθμού Τζέσικα Μέιρ θα επιβλέπουν τις αστροναύτισες από το εσωτερικό του ISS και θα χειρίζονται τον ρομποτικό βραχίονα.

Η Αντενό είχε δηλώσει μετά τον προηγούμενο διαστημικό περίπατο, όταν παρείχε υποστήριξη στη Μέιρ και τον Μένον: «Αν και οι αστροναύτες που κάνουν τον διαστημικό περίπατο είναι αυτοί που βρίσκονται στο προσκήνιο, οι εξωτερικές δραστηριότητες είναι σε μεγάλο βαθμό ομαδική προσπάθεια και είναι πάντα προνόμιο να υποστηρίζεις το πλήρωμα από το εσωτερικό».

Μηχανικός με εκπαίδευση και πρώην πιλότος, η Αντενό έγινε τον Φεβρουάριο η δεύτερη Γαλλίδα στην ιστορία που ταξίδεψε στο διάστημα, μετά την πρωτοπόρο Κλοντί Ενιερέ.

Ο τελευταίος Γάλλος που πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο ήταν ο Τομά Πεσκέ, ο οποίος βγήκε στο κενό έξι φορές κατά τη διάρκεια δύο παραμονών του στον ISS.

Με πληροφορίες από: AFP, BFMTV