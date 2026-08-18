Ρωσία: Το Κίεβο σφυροκόπησε τη Μόσχα με 637 drones – Πυρκαγιές και ζημιές σε πολλές περιοχές

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Σε πρωτοφανή οικονομικό «στραγγαλισμό» της ρωσικής οικονομίας εξελίσσεται το μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας με drones, καθώς τα συνεχή πλήγματα και η ολοκληρωτική καταστροφή των εφοδιαστικών αλυσίδων του κολοσσού e-commerce Wildberries προκαλούν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων και απειλούν με κύμα πτωχεύσεων.

Σφυροκόπημα με 637 drones στη Μόσχα

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι 637 ουκρανικά drones είχαν ως στόχο τη Μόσχα και τη γύρω περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 17 έως τις 18 Αυγούστου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων και ζημιές σε υποδομές.



Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, τουλάχιστον 180 από τα drones καταρρίφθηκαν απευθείας πάνω από την περιφέρεια.



Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, δήλωσε την αναχαίτιση περισσότερων από 150 drone στις περιοχές Μπογκορόντσκογιε, Ραμένσκογιε, Παβλόβσκι Ποσάντ, Ορέχοβο-Ζούγιεβο, Βοσκρεσένσκ, Στούπινο, Κολόμνα και Ελεκτροστάλ.



Οι επιπτώσεις των επιθέσεων στην περιοχή ήταν εκτεταμένες:

Στο Παβλόβσκι Ποσάντ , προκλήθηκε πυρκαγιά σε στέγη πολυκατοικίας, οδηγώντας στην εκκένωση των κατοίκων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

, προκλήθηκε πυρκαγιά σε στέγη πολυκατοικίας, οδηγώντας στην εκκένωση των κατοίκων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Στην ε παρχία Ραμένσκογιε , drone συντρίβη σε κατοικία τραυματίζοντας ένα 10χρονο κορίτσι.

, drone συντρίβη σε κατοικία τραυματίζοντας ένα 10χρονο κορίτσι. Δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν από πτώση συντριμμιών στην Κολόμνα και την επαρχία Μπογκορόντσκι .

και την . Στην Κολόμνα, ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό περίπτερο κοντά στο εμπορικό κέντρο Globus, προκαλώντας ζημιές σε ληξιαρχείο, ένα κατάστημα και τα παράθυρα κτιρίου κατοικιών στην πλατεία Σοβέτσκαγια.

Παράλληλα, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο περιφερειακό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η εταιρεία Mosoblenergo ανακοίνωσε ότι 109 μετασχηματιστές υποσταθμών τέθηκαν εκτός λειτουργίας, αφήνοντας περισσότερους από 5.000 καταναλωτές και 46 υποδομές κοινωνικής σημασίας χωρίς ρεύμα στις αστικές περιοχές Λικίνο-Ντούλιοβο και Ορέχοβο-Ζούγιεβο, με την εταιρεία να σχεδιάζει την αποκατάσταση της βλάβης εντός δύο ωρών.

Αρκετές άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προσαρτημένης Κριμαίας, ανέφεραν επίσης επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία.

Η Krymenergo, ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας της χερσονήσου της Κριμαίας, ανέφερε ότι αρκετές πόλεις στο νότιο τμήμα της χερσονήσου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drone.

Στο στόχαστρο οι αποθήκες της Wildberries

Ένα από τα συγκροτήματα που επλήγησαν ήταν η αποθήκη της Wildberries στο Μπογκορόντσκι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Η εταιρεία ανέφερε ότι το προσωπικό εκκενώθηκε, η φωτιά «αντιμετωπίστηκε γρήγορα» και «δεν καταστράφηκαν εμπορεύματα».



Ωστόσο, η επίθεση αυτή ακολούθησε ένα προηγούμενο κύμα επιθέσεων στις 16 Αυγούστου, όταν περίπου 600 drones κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας, με τις ρωσικές αρχές να υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν 201.

Σε εκείνη την επίθεση, η μεγαλύτερη αποθήκη της εταιρείας στο χωριό Κολεσίνο, κοντά στο Ποντόλσκ, καταστράφηκε ολοσχερώς.



Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Msk1, τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, αλλά οι εγκαταστάσεις των 230.000–250.000 τετραγωνικών μέτρων «μετατράπηκαν σε συντρίμμια».

Ο αναλυτής της Data Insight, Σεργκέι Σεμκό, εκτίμησε ότι στην πυρκαγιά του Κολεσίνο καταστράφηκαν εμπορεύματα αξίας 78 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (918 εκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη υποδομή επέτρεπε στη Wildberries να διατηρεί χρόνους παράδοσης 1-2 ημερών σε όλη τη Μόσχα και την περιφέρειά της.

Μετά το πλήγμα στο Κολεσίνο, το οποίο είχε στοχοποιηθεί ξανά στις 28 Ιουλίου, η ουκρανική εταιρεία κατασκευής drones, Fire Point, δήλωσε ότι τα πλήγματα σε τέτοιες εγκαταστάσεις εξασθενούν την οικονομική δυναμική της Ρωσίας, διαταράσσοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και προκαλώντας ζημιές σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Κίνδυνος πτωχεύσεων

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Verstka, η Ουκρανία άρχισε να στοχεύει τις υποδομές της Wildberries στις 18 Ιουλίου.

Μέσα σε έναν μήνα, επλήγησαν τουλάχιστον 22 αποθήκες της, με 19 από αυτές να καταστρέφονται σημαντικά ή ολοσχερώς, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κέντρων στο Ελεκτροστάλ κοντά στη Μόσχα και στο Αλέξιν της περιφέρειας Τούλα.

Οι καταστροφές αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου 2.395 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικού χώρου, δηλαδή το 43% της συνολικής χωρητικότητας της Wildberries, που ανέρχεται σε 5,6 εκατομμύρια τ.μ.

Από τις επιθέσεις του τελευταίου μήνα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100.

Οι τεράστιες αυτές απώλειες προκαλούν έντονη ανησυχία για το συνολικό πλήγμα στο ηλεκτρονικό εμπόριο της Ρωσίας και τους χιλιάδες πωλητές που εξαρτώνται από τη Wildberries, η οποία κατέχει περίπου το 50% της εγχώριας αγοράς e-commerce και το 10% των συνολικών λιανικών πωλήσεων της χώρας.

Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι η Ρωσία ενδέχεται να μην διαθέτει επαρκή κονδύλια για να αποζημιώσει τους πληγέντες πωλητές, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «σοβαρό χτύπημα για την οικονομία».

Προέβλεψε επίσης ότι «Θα υπάρξει κύμα πτωχεύσεων. Κανείς δεν έχει αυτού του είδους τα χρήματα για να υποστηρίξει τους πωλητές».

Ψηφιακός πόλεμος και στρατιωτικός στόχος

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε στις 16 Αυγούστου ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις έθεσαν εκτός λειτουργίας 7 από τα 10 μεγαλύτερα εφοδιαστικά κέντρα της εταιρείας.

Παράλληλα, στις 10-11 Αυγούστου, η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών (HUR) της Ουκρανίας στόχευσε την ψηφιακή υποδομή της Wildberries, προκαλώντας προβλήματα στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και στις πληρωμές.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Wildberries αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο επειδή η πλατφόρμα πουλάει εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Παρότι η εταιρεία αρνείται ότι προμηθεύει τον στρατό, αναφορές σημειώνουν ότι προϊόντα διπλής χρήσης, όπως drones FPV και καλώδια οπτικών ινών, ήταν διαθέσιμα προς αγορά στην πλατφόρμα στις αρχές Αυγούστου.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Reuters, Moscow Times