Χαβάη: Η καταιγίδα «Λάλα» μετέτρεψε διάσημο καταρράκτη σε ορμητικό χείμαρρο – Εντυπωσιακό βίντεο

Ο τυφώνας «Λάλα» προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Χαβάη, μετατρέποντας τον διάσημο καταρράκτη Rainbow Falls σε ορμητικό χείμαρρο, με βίντεο να αποτυπώνουν την εντυπωσιακή αλλαγή. Η καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό, διακοπές ρεύματος σε πάνω από 113.000 σπίτια και σοβαρές ζημιές, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για μολυσμένα νερά και κινδύνους από πεσμένα καλώδια.

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Διεθνή Νέα

Χαβάη καταρράκτης τυφώνας Λάλα
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο τυφώνας «Λάλα», που υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, αποκάλυψε ένα τρομακτικό πρόσωπο της φύσης στη Χαβάη, μετατρέποντας τον διάσημο καταρράκτη Rainbow Falls σε ορμητικό χείμαρρο.
  • Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε πάνω από 100 σπίτια, άφησε περισσότερα από 113.000 χωρίς ρεύμα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.
  • Αν και η καταιγίδα απομακρύνθηκε από την περιοχή, οι αρχές προειδοποιούν για μολυσμένα νερά και κινδύνους από πεσμένα καλώδια ρεύματος.

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Ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα τρομακτικό πρόσωπο της φύσης αποκάλυψε ο τυφώνας Λάλα κατά το πέρασμά του από τη Χαβάη, μετατρέποντας ειδυλλιακά τοπία σε ορμητικούς χειμάρρους.

Χαβάη: Η καταιγίδα «Λάλα» σάρωσε τα νησιά – Πλημμύρες, καταστροφές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Το βίντεο-σοκ

Η εταιρεία πρόγνωσης καιρού AccuWeather προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα X ένα βίντεο με το «πριν» και το «μετά» του εντυπωσιακού καταρράκτη Rainbow Falls, ύψους 24 μέτρων, ο οποίος αποτελεί δημοφιλή τουριστικό πόλο έλξης στο Χίλο της Χαβάης.

Στο πάνω μέρος της χωρισμένης οθόνης εμφανιζόταν ο καταρράκτης στην ήρεμη, φυσιολογική του μορφή, ενώ στο κάτω μέρος αποτυπωνόταν η απόλυτη καταστροφή από τη νεροποντή, με τα νερά να ορμούν με πρωτοφανή σφοδρότητα.

Στην ανάρτησή της, η δημοφιλής εφαρμογή καιρού ανέφερε: «Ο καταρράκτης Rainbow Falls στο Χίλο της Χαβάης βρυχάται, καθώς ο τυφώνας Λάλα έφερε κατακλυσμιαίες βροχές αυτό το Σαββατοκύριακο».


Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν το δέος τους, ενώ ταξιδιώτες δημοσίευσαν φωτογραφίες από παλαιότερες επισκέψεις τους.

1 νεκρός, διακοπές ρεύματος και σοβαρές ζημιές

Ο τυφώνας —ο οποίος στη συνέχεια υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα— ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου και σάρωσε τις κομητείες της Χαβάης, της Χονολουλού και του Μάουι, προκαλώντας ζημιές σε περισσότερα από 100 σπίτια.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σχετιζόταν με την κακοκαιρία. Παράλληλα, περισσότεροι από 113.000 σπίτια και λοιπές δομές παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Poweroutage.com.


Ο δήμαρχος της κομητείας της Χαβάης, Κίμο Αλαμέντα, προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να διαρκέσει ημέρες λόγω των πεσμένων γραμμών μεταφοράς ενέργειας.

Σύμφωνα με τις κρατικές αρχές, ο Λάλα βρίσκεται πλέον «περίπου 506 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Λίχουε με μέγιστους παρατεταμένους ανέμους 96 χλμ./ώρα», μετακινούμενος δυτικά με ταχύτητα 19 χιλιομέτρων την ώρα.

Προειδοποιήσεις για μολυσμένα νερά και κινδύνους

Όλες οι προειδοποιήσεις για τροπική καταιγίδα και πλημμύρες έχουν ακυρωθεί, ωστόσο σε ολόκληρη την πολιτεία ισχύουν οδηγίες για τα «θολά νερά».

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τα νερά της απορροής, καθώς ενδέχεται να μεταφέρουν ρύπους όπως περιττώματα ζώων, χημικά, φυτοφάρμακα και λύματα από υπερχειλισμένες αποχετεύσεις.


Αν και η καταιγίδα απομακρύνθηκε, τα πεσμένα καλώδια ρεύματος και οι εκτεταμένες πλημμύρες συνιστούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες

Ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, ανακοίνωσε ότι όλα τα δημόσια σχολεία, καθώς και οι κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πλήρης επαναφορά της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών αναμένεται σήμερα Τρίτη, 18 Αυγούστου.

 

 

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