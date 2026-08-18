Χαβάη: Η καταιγίδα «Λάλα» μετέτρεψε διάσημο καταρράκτη σε ορμητικό χείμαρρο – Εντυπωσιακό βίντεο

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Ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα τρομακτικό πρόσωπο της φύσης αποκάλυψε ο τυφώνας Λάλα κατά το πέρασμά του από τη Χαβάη, μετατρέποντας ειδυλλιακά τοπία σε ορμητικούς χειμάρρους.

Το βίντεο-σοκ

Η εταιρεία πρόγνωσης καιρού AccuWeather προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα X ένα βίντεο με το «πριν» και το «μετά» του εντυπωσιακού καταρράκτη Rainbow Falls, ύψους 24 μέτρων, ο οποίος αποτελεί δημοφιλή τουριστικό πόλο έλξης στο Χίλο της Χαβάης.

Στο πάνω μέρος της χωρισμένης οθόνης εμφανιζόταν ο καταρράκτης στην ήρεμη, φυσιολογική του μορφή, ενώ στο κάτω μέρος αποτυπωνόταν η απόλυτη καταστροφή από τη νεροποντή, με τα νερά να ορμούν με πρωτοφανή σφοδρότητα.

Στην ανάρτησή της, η δημοφιλής εφαρμογή καιρού ανέφερε: «Ο καταρράκτης Rainbow Falls στο Χίλο της Χαβάης βρυχάται, καθώς ο τυφώνας Λάλα έφερε κατακλυσμιαίες βροχές αυτό το Σαββατοκύριακο».

Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24 — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026



Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν το δέος τους, ενώ ταξιδιώτες δημοσίευσαν φωτογραφίες από παλαιότερες επισκέψεις τους.

new video sent to me via dm shows conditions at rainbow falls in hilo, hawaii, as heavy rain from hurricane lala continues across the big island. for some perspective, the second image shows what the roughly 80 ft waterfall normally looks like. pic.twitter.com/qbxIAMIlka — Michael Rusch (@weeddude) August 16, 2026

Storm Lala rainfall swelled rivers and waterfalls on Hawaii’s Big Island as it approached the archipelago on August 15. Video filmed by Jonathan Hanley shows the usually picturesque Rainbow Falls at Wailuku River State Park in Hilo turned into a raging cascade. Lala was… pic.twitter.com/qt3vR1Xsg3 — Eyewitness News (@ABC7NY) August 16, 2026

1 νεκρός, διακοπές ρεύματος και σοβαρές ζημιές

Ο τυφώνας —ο οποίος στη συνέχεια υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα— ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου και σάρωσε τις κομητείες της Χαβάης, της Χονολουλού και του Μάουι, προκαλώντας ζημιές σε περισσότερα από 100 σπίτια.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σχετιζόταν με την κακοκαιρία. Παράλληλα, περισσότεροι από 113.000 σπίτια και λοιπές δομές παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Poweroutage.com.

“No way in and no way out.” Flooding and mudslides from Hurricane Lala have cut off communities in Hawaii and swept away at least two homes. 🎥: @AaronRigsbyOSC pic.twitter.com/I1WIHN7tai — AccuWeather (@accuweather) August 17, 2026



Ο δήμαρχος της κομητείας της Χαβάης, Κίμο Αλαμέντα, προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να διαρκέσει ημέρες λόγω των πεσμένων γραμμών μεταφοράς ενέργειας.

Σύμφωνα με τις κρατικές αρχές, ο Λάλα βρίσκεται πλέον «περίπου 506 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Λίχουε με μέγιστους παρατεταμένους ανέμους 96 χλμ./ώρα», μετακινούμενος δυτικά με ταχύτητα 19 χιλιομέτρων την ώρα.

🌀Fierce winds and heavy rains strike the Big Island of #Hawaii as #Hurricane_Lala passes near its shores. https://t.co/sHNbykY2BT pic.twitter.com/Gp8TKy7w53 📌The hurricane’s center passed south of the island without crossing land, but it caused flooding and power outages for… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 16, 2026

Προειδοποιήσεις για μολυσμένα νερά και κινδύνους

Όλες οι προειδοποιήσεις για τροπική καταιγίδα και πλημμύρες έχουν ακυρωθεί, ωστόσο σε ολόκληρη την πολιτεία ισχύουν οδηγίες για τα «θολά νερά».

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τα νερά της απορροής, καθώς ενδέχεται να μεταφέρουν ρύπους όπως περιττώματα ζώων, χημικά, φυτοφάρμακα και λύματα από υπερχειλισμένες αποχετεύσεις.

Tropical Storm Lala continued to move west and away from Hawaii early Monday after skirting the Big Island as a hurricane, bringing damaging winds and torrential rainfall. It is still pulling winds, rough surf and rain to the islands. Five places in Hawaii got 35 inches or more… pic.twitter.com/8pWjDMFfAl — CBS News (@CBSNews) August 17, 2026



Αν και η καταιγίδα απομακρύνθηκε, τα πεσμένα καλώδια ρεύματος και οι εκτεταμένες πλημμύρες συνιστούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες

Ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, ανακοίνωσε ότι όλα τα δημόσια σχολεία, καθώς και οι κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πλήρης επαναφορά της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών αναμένεται σήμερα Τρίτη, 18 Αυγούστου.