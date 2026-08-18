Αυτιάς σε Κομισιόν: «Κόψτε τα κονδύλια στην Τουρκία όσο απειλεί Ελλάδα και Ευρώπη»

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση αναστολή κάθε χρηματοδότησης προς την Τουρκία. Ο λόγος είναι οι μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου και του Καστελλόριζου, οι οποίες αποτελούν πρόκληση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και, κατ' επέκταση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Αυτιάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, ζητεί με ερώτησή του προς την Κομισιόν την αναστολή κάθε ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Τουρκία.
  • Αφορμή στάθηκαν οι μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελλόριζο. Αυτές οι ενέργειες συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Ο κ. Αυτιάς τονίζει ότι η Κομισιόν πρέπει να αντιδράσει έμπρακτα και ερωτά αν «μπορεί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κράτους-μέλους και ταυτόχρονα να ζητά ευρωπαϊκά κονδύλια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελλόριζο, οι οποίες συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητεί με ερώτησή του προς την Κομισιόν, την αναστολή κάθε χρηματοδότησης προς την Τουρκία.

Η ερώτηση είναι η εξής:

Η Τουρκία προχώρησε μονομερώς στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελλόριζο, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται πέραν των χωρικών υδάτων της. Επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μου της Ελλάδας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση εις βάρος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό σας ζητώ να προχωρήσετε άμεσα σε πλήρη διακοπή κάθε ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Τουρκία. Η Κομισιόν πρέπει να αντιδράσει έμπρακτα και να μην περιοριστεί σε δηλώσεις. Ελπίζω στην άμεση παρέμβασή σας, όπως έχετε πράξει και στην περίπτωση άλλων τρίτων χωρών, όταν απειλούσαν κράτη μέλη της ΕΕ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Μπορεί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κράτους-μέλους και ταυτόχρονα να ζητά ευρωπαϊκά κονδύλια και προνομιακή σχέση με την ΕΕ;

2. Ποια συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να καταστήσει σαφές προς την Τουρκία ότι, οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους-μέλους ούτε ως μέσο δημιουργίας τετελεσμένων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

3. Θεωρεί ότι οι μονομερείς αυτές ενέργειες είναι συμβατές με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και την αρχή της καλής γειτονίας;

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ