Αυτιάς σε Κομισιόν: «Κόψτε τα κονδύλια στην Τουρκία όσο απειλεί Ελλάδα και Ευρώπη»

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Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελλόριζο, οι οποίες συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητεί με ερώτησή του προς την Κομισιόν, την αναστολή κάθε χρηματοδότησης προς την Τουρκία.

Η ερώτηση είναι η εξής:

Η Τουρκία προχώρησε μονομερώς στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελλόριζο, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται πέραν των χωρικών υδάτων της. Επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μου της Ελλάδας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση εις βάρος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό σας ζητώ να προχωρήσετε άμεσα σε πλήρη διακοπή κάθε ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Τουρκία. Η Κομισιόν πρέπει να αντιδράσει έμπρακτα και να μην περιοριστεί σε δηλώσεις. Ελπίζω στην άμεση παρέμβασή σας, όπως έχετε πράξει και στην περίπτωση άλλων τρίτων χωρών, όταν απειλούσαν κράτη μέλη της ΕΕ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Μπορεί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κράτους-μέλους και ταυτόχρονα να ζητά ευρωπαϊκά κονδύλια και προνομιακή σχέση με την ΕΕ;

2. Ποια συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να καταστήσει σαφές προς την Τουρκία ότι, οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους-μέλους ούτε ως μέσο δημιουργίας τετελεσμένων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

3. Θεωρεί ότι οι μονομερείς αυτές ενέργειες είναι συμβατές με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και την αρχή της καλής γειτονίας;