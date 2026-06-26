Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Ελλάδα σχεδιάζει την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με την εκτόξευση να αναμένεται εντός της επόμενης διετίας και τη διάρκεια της αποστολής έως τρεις εβδομάδες. Ο σχεδιασμός εξετάστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη για την ελληνική επιστημονική κοινότητα και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

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Μητσοτάκης- αστροναύτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συζητήθηκε ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η εκτόξευση αναμένεται εντός της επόμενης διετίας, με τον Αδριανό Γολέμη να βρίσκεται ήδη σε εκπαίδευση.
  • Η αποστολή θα έχει σημαντικά οφέλη για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα, καθώς ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις προτεινόμενες από ελληνικές ερευνητικές ομάδες και εταιρείες.
  • Παράλληλα, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδιά να ασχοληθούν με τις επιστήμες, όπως διαγωνισμοί STEM και η κατασκευή δορυφόρου, ενισχύοντας την Εθνική Στρατηγική Διαστήματος έως το 2035.

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Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη, εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προήδρευσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χθες Πέμπτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.

Μητσοτάκης - αστροναύτης

Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του ΔΔΣ. Ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια, ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος, θα συλλεγούν πολύτιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές και περαιτέρω έρευνα, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών με διεθνείς εταίρους.

Πέραν της ενίσχυσης της ελληνικής έρευνας και την προβολή ελληνικών τεχνολογιών, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδια να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την πρακτική εφαρμογή τους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού για την κατασκευή δορυφόρου, η διοργάνωση διαγωνισμών STEM και η αποστολή ερωτήσεων από μαθητές προς τους αστροναύτες που υπηρετούν στον ΔΔΣ.

αστροναύτης

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών, Αδριανός Γολέμης.

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