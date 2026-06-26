Mike: Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, νιώθεις ξαφνικά ανήμπορος

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Mike στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA. Μεταξύ άλλων μίλησε και για την περιπέτεια υγείας που πέρασε όταν ήταν σε μικρή ηλικία, οπότε και είχε διαγνωστεί με καρκίνο στα γεννητικά όργανα.

Όπως είπε ο Mike, «είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, αλλά το καλό είναι ότι είσαι μικρός και έχεις τις αντοχές να αντεπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το βρήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα καλά».

Σε ερώτηση για το εάν υπήρχαν αρνητικές σκέψεις, ο ράπερ απάντησε ότι «βέβαια περνούν αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σου, βλέπεις και τον εαυτό σου κουρασμένο. Δεν είναι εύκολο. Χάνεις και τα μαλλιά σου οπότε είναι δύσκολο, στην ψυχολογία σου κιόλας. Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις αντοχές. Δηλαδή για να πάω από εδώ εκεί, δέκα μέτρα, κουραζόμουν. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Εκεί που βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ δυνατό και κάνεις τα πάτα, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος», είπε.

«Ασχολούμαι επαγγελματικά με την κομμωτική, αλλά δεν έχω αφήσει τη μουσική»

Για την απουσία του από τις μουσικές σκηνές το τελευταίο διάστημα της ζωής του, ο ίδιος ανέφερε σε άλλο σημείο: «Δεν έχω αφήσει τη μουσική. Ασχολούμαι επαγγελματικά με την κομμωτική, αλλά βγάζω και μουσική παράλληλα. Δεν είμαι τόσο δραστήριος όσο ήμουν. Ετοιμάζω ένα τραγούδι και αναμένεται σε έναν μήνα σε κυκλοφορία».

Δείτε το βίντεο του ALPHA: