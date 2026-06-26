Mike: Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, νιώθεις ξαφνικά ανήμπορος

Ο Mike προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας που πέρασε σε μικρή ηλικία, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στα γεννητικά όργανα, τονίζοντας τις σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες. Παράλληλα, μίλησε για την επαγγελματική του ενασχόληση με την κομμωτική και τη μουσική.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

ράπερ Mike
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Mike προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην κάμερα του «Happy Day», μιλώντας για την περιπέτεια υγείας που πέρασε σε μικρή ηλικία, οπότε και είχε διαγνωστεί με καρκίνο στα γεννητικά όργανα.
  • «Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, νιώθεις ξαφνικά ανήμπορος», είπε ο Mike, περιγράφοντας τις αρνητικές σκέψεις και την κούραση των χημειοθεραπειών.
  • «Δεν έχω αφήσει τη μουσική. Ασχολούμαι επαγγελματικά με την κομμωτική, αλλά βγάζω και μουσική παράλληλα», δήλωσε ο Mike, ανακοινώνοντας νέο τραγούδι σε έναν μήνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Mike στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA. Μεταξύ άλλων μίλησε και για την περιπέτεια υγείας που πέρασε όταν ήταν σε μικρή ηλικία, οπότε και είχε διαγνωστεί με καρκίνο στα γεννητικά όργανα.

Mike: Όταν είχα καρκίνο κάποιοι απομακρύνθηκαν – Ο Άγιος Νεκτάριος βοήθησε την ψυχή μου

Όπως είπε ο Mike, «είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, αλλά το καλό είναι ότι είσαι μικρός και έχεις τις αντοχές να αντεπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το βρήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα καλά».

Σε ερώτηση για το εάν υπήρχαν αρνητικές σκέψεις, ο ράπερ απάντησε ότι «βέβαια περνούν αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σου, βλέπεις και τον εαυτό σου κουρασμένο. Δεν είναι εύκολο. Χάνεις και τα μαλλιά σου οπότε είναι δύσκολο, στην ψυχολογία σου κιόλας. Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις αντοχές. Δηλαδή για να πάω από εδώ εκεί, δέκα μέτρα, κουραζόμουν. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Εκεί που βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ δυνατό και κάνεις τα πάτα, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος», είπε.

Συγκλονίζει ο Mike για τη μάχη με τον καρκίνο: Κλεινόμουν στο μπάνιο για να μην με βλέπουν να “λυγίζω”

«Ασχολούμαι επαγγελματικά με την κομμωτική, αλλά δεν έχω αφήσει τη μουσική»

Για την απουσία του από τις μουσικές σκηνές το τελευταίο διάστημα της ζωής του, ο ίδιος ανέφερε σε άλλο σημείο: «Δεν έχω αφήσει τη μουσική. Ασχολούμαι επαγγελματικά με την κομμωτική, αλλά βγάζω και μουσική παράλληλα. Δεν είμαι τόσο δραστήριος όσο ήμουν. Ετοιμάζω ένα τραγούδι και αναμένεται σε έναν μήνα σε κυκλοφορία».

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ