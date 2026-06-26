Φαίη Σκορδά: «Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή… Με αυτό το τραγούδι αρχίσαμε το 2024»

Η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA ρίχνει αυλαία σήμερα, Παρασκευή (26/6), καθώς η συνεργασία της παρουσιάστριας με το κανάλι δεν ανανεώθηκε για την επόμενη σεζόν.

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Φαίη Σκορδά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • “Αυλαία” ρίχνει σήμερα η εκπομπή “Buongiorno” με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA. Η παρουσιάστρια δεν θα είναι στο Μεγάλο Κανάλι την επόμενη σεζόν, καθώς οι δύο πλευρές δεν ανανέωσαν τη συνεργασία τους.
  • Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε: “Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024.”
  • Η έναρξη της εκπομπής έγινε με το τραγούδι “Ταξίδι” της Μαρίνας Σπανού, η οποία θα είναι και η καλεσμένη στην αποψινή εκπομπή για το κλείσιμο.

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«Αυλαία» ρίχνει σήμερα, Παρασκευή (26/6) η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA. Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια δεν θα είναι στο Μεγάλο Κανάλι την επόμενη σεζόν, καθώς οι δύο πλευρές δεν ανανέωσαν τη συνεργασία τους.

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Η έναρξη της εκπομπής έγινε με το τραγούδι «Ταξίδι»  της Μαρίνας Σπανού σαν μουσική υπόκρουση.

Η Φαίη Σκορδά είπε: «Δυναμώστε λίγο το τραγούδι! Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024. Ήταν το τραγούδι της έναρξης αυτής της εκπομπής».

«Και σήμερα μαζί μας θα είναι η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού, εδώ στην εκπομπή, για να κλείσουμε μαζί»  συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο:

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