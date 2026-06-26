Φαίη Σκορδά: «Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή… Με αυτό το τραγούδι αρχίσαμε το 2024»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Αυλαία» ρίχνει σήμερα, Παρασκευή (26/6) η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA. Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια δεν θα είναι στο Μεγάλο Κανάλι την επόμενη σεζόν, καθώς οι δύο πλευρές δεν ανανέωσαν τη συνεργασία τους.

Η έναρξη της εκπομπής έγινε με το τραγούδι «Ταξίδι» της Μαρίνας Σπανού σαν μουσική υπόκρουση.

Η Φαίη Σκορδά είπε: «Δυναμώστε λίγο το τραγούδι! Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024. Ήταν το τραγούδι της έναρξης αυτής της εκπομπής».

«Και σήμερα μαζί μας θα είναι η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού, εδώ στην εκπομπή, για να κλείσουμε μαζί» συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο: