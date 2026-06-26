Ιταλία: Δημοσιογράφος της RAI έκανε απρεπή χειρονομία σε live μετάδοση – Δείτε βίντεο

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μπαρακίνι τέθηκε σε προσωρινή αναστολή καθηκόντων από το RaiNews24, έπειτα από μια άκρως απρεπή χειρονομία που έκανε σε ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Ιουνίου 2026, όταν ο παρουσιαστής αντέδρασε οργισμένα στην καθυστέρηση του σήματος της εκπομπής, δείχνοντας τα μεσαία δάχτυλά του στην κάμερα. Η απόφαση για την αναστολή ελήφθη από την ανώτατη διοίκηση του δικτύου RAI, παρόλο που αρχικά δεν είχαν ληφθεί άμεσα μέτρα.

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Διεθνή Νέα

δημοσιογράφος Ιταλία Αλεσάντρο Μπαρακίνι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια άκρως απρεπής χειρονομία on camera κόστισε στον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Αλεσάντρο Μπαρακίνι τη θέση του στο καθημερινό πρόγραμμα της RaiNews24.
  • Η ανώτατη διοίκηση του δημόσιου ειδησεογραφικού δικτύου της Ιταλίας, RAI, αποφάσισε να θέσει τον παρουσιαστή σε προσωρινή αναστολή καθηκόντων.
  • Πεπεισμένος ότι δεν βρισκόταν πλέον στον «αέρα», ο παρουσιαστής αντέδρασε οργισμένα προς τον σκηνοθέτη όταν το μουσικό σήμα ξεκίνησε απρόσμενα.

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Μια άκρως απρεπής χειρονομία on camera κόστισε στον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Αλεσάντρο Μπαρακίνι τη θέση του στο καθημερινό πρόγραμμα της RaiNews24.

Η ανώτατη διοίκηση του δημόσιου ειδησεογραφικού δικτύου της Ιταλίας, RAI, αποφάσισε να θέσει τον παρουσιαστή σε προσωρινή αναστολή καθηκόντων.

Η χειρονομία στο RaiNews24

Ο δημοσιογράφος του RaiNews24, Αλεσάντρο Μπαρακίνι, τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή έδειξε και με τα δύο του χέρια προτεταμένα τα μεσαία δάχτυλά του μπροστά στην κάμερα.


Σύμφωνα με τη La Repubblica, η απόφαση αυτή προήλθε από την ανώτατη διοίκηση του δημόσιου ειδησεογραφικού δικτύου, ακριβώς τη στιγμή που ο δημοσιογράφος επέστρεφε στα καθήκοντά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του RaiNews24 στις 19 Ιουνίου.

Ο Μπαρακίνι ολοκλήρωνε την παρουσίαση του δελτίου και μόλις είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές, περιμένοντας να ξεκινήσει το σήμα της εκπομπής, το οποίο καθυστερούσε να ακουστεί.

Πεπεισμένος ότι δεν βρισκόταν πλέον στον «αέρα», ο παρουσιαστής προσπάθησε να συνεχίσει να μιλά για να καλύψει το τηλεοπτικό κενό, όμως το μουσικό σήμα ξεκίνησε ακριβώς εκείνη τη στιγμή.

Αυτό προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του προς τον σκηνοθέτη.

Η αρχική στάση της διοίκησης

Κατά τις ώρες που ακολούθησαν αμέσως μετά το συμβάν, η διεύθυνση του ειδησεογραφικού δικτύου επέλεξε μια προσεκτική προσέγγιση.

Ο διευθυντής του RaiNews24, Φεντερίκο Τζουρτζόλο, κάλεσε τον Μπαρακίνι για εξηγήσεις, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει «τις κατάλληλες εσωτερικές αξιολογήσεις, σε συμμόρφωση με τις καθορισμένες διαδικασίες».

Ως εκ τούτου, δεν λήφθηκαν άμεσα μέτρα, αλλά η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο δημοσιογράφος παρέμεινε ενεργός και επέστρεψε κανονικά στην παρουσίαση των ειδήσεων.

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