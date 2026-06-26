Ιταλία: Δημοσιογράφος της RAI έκανε απρεπή χειρονομία σε live μετάδοση – Δείτε βίντεο

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Μια άκρως απρεπής χειρονομία on camera κόστισε στον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Αλεσάντρο Μπαρακίνι τη θέση του στο καθημερινό πρόγραμμα της RaiNews24.

Η ανώτατη διοίκηση του δημόσιου ειδησεογραφικού δικτύου της Ιταλίας, RAI, αποφάσισε να θέσει τον παρουσιαστή σε προσωρινή αναστολή καθηκόντων.

Η χειρονομία στο RaiNews24

Ο δημοσιογράφος του RaiNews24, Αλεσάντρο Μπαρακίνι, τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή έδειξε και με τα δύο του χέρια προτεταμένα τα μεσαία δάχτυλά του μπροστά στην κάμερα.

Alessandro Baracchini si arrabbia e in diretta su RaiNews24 se la prende con la regia. Alle 12.30 circa la sigla parte nel momento sbagliato e lui, forse pensando di non essere ripreso, fa il dito medio verso la telecamera. pic.twitter.com/OR4kgVUzSq — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 19, 2026



Σύμφωνα με τη La Repubblica, η απόφαση αυτή προήλθε από την ανώτατη διοίκηση του δημόσιου ειδησεογραφικού δικτύου, ακριβώς τη στιγμή που ο δημοσιογράφος επέστρεφε στα καθήκοντά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του RaiNews24 στις 19 Ιουνίου.

Ο Μπαρακίνι ολοκλήρωνε την παρουσίαση του δελτίου και μόλις είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές, περιμένοντας να ξεκινήσει το σήμα της εκπομπής, το οποίο καθυστερούσε να ακουστεί.

Πεπεισμένος ότι δεν βρισκόταν πλέον στον «αέρα», ο παρουσιαστής προσπάθησε να συνεχίσει να μιλά για να καλύψει το τηλεοπτικό κενό, όμως το μουσικό σήμα ξεκίνησε ακριβώς εκείνη τη στιγμή.

Αυτό προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του προς τον σκηνοθέτη.

Uno sfogo contro la regia che non è passato inosservato e che potrebbe diventare un meme: il giornalista Alessandro Baracchini stava conducendo il tg di Rainews quando cerca di bloccare la sigla ma non fa in tempo. E la reazione è un gestaccio Il video su Repubblica#rep pic.twitter.com/nW026QknH8 — Repubblica (@repubblica) June 20, 2026

Η αρχική στάση της διοίκησης

Κατά τις ώρες που ακολούθησαν αμέσως μετά το συμβάν, η διεύθυνση του ειδησεογραφικού δικτύου επέλεξε μια προσεκτική προσέγγιση.

Ο διευθυντής του RaiNews24, Φεντερίκο Τζουρτζόλο, κάλεσε τον Μπαρακίνι για εξηγήσεις, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει «τις κατάλληλες εσωτερικές αξιολογήσεις, σε συμμόρφωση με τις καθορισμένες διαδικασίες».

Ως εκ τούτου, δεν λήφθηκαν άμεσα μέτρα, αλλά η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο δημοσιογράφος παρέμεινε ενεργός και επέστρεψε κανονικά στην παρουσίαση των ειδήσεων.