Σταύρος Μπαλάσκας: Η μηνυτήρια αναφορά 4 αξιωματικών της ΕΛΑΣ και η απάντηση από τον δικηγόρο του – «Έκανε λάθος, δεν θα επαναληφθεί»

Ο δικηγόρος του Σταύρου Μπαλάσκα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη μηνυτήρια αναφορά από 4 αξιωματικούς της ΕΛΑΣ μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Σταύρου Μπαλάσκα χαρακτήρισε την μήνυση ως «πρωτοφανή ιστορικά» και τόνισε ότι αιτήματα για αυτόφωρη σύλληψη πολιτών δεν συνάδουν στα δημοκρατικά καθεστώτα.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Θεσμικό προβληματισμό προκαλεί η πρωτοφανής ιστορικά μήνυση- έγκληση εν ενεργεία Αστυνομικών κατά ΠΟΛΙΤΗ, ο οποίος σε τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή εξέφρασε και άσκησε το συνταγματικό του δικαίωμα της κριτικής στην δράση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Με αποκορύφωμα …να ζητούν την αυτόφωρη σύλληψη του, επειδή δήθεν διέπραξε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου!!

Εκτός του γεγονότος ότι τέτοια αιτήματα για αυτόφωρη σύλληψη πολιτών για δημόσιες δηλώσεις τους δεν συνάδουν στα δημοκρατικά καθεστώτα, όφειλαν να γνωρίζουν οι μηνυτές αστυνομικοί ότι η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου δεν θεωρεί τυπογραφία την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, συνεπώς δεν υπάρχει η αυτόφωρη διαδικασία δια του Τύπου στα άνω μέσα ενημέρωσης (Άρειος Πάγος 509/23).

Επίσης θα όφειλαν να γνωρίζουν οι αστυνομικοί μηνυτές ότι δυσμενείς αξιολογικές κρίσεις δεν συνιστούν γεγονότα ώστε να στοιχειοθετείται η συκοφαντική δυσφήμιση. Για δε την διασπορά ψευδών ειδήσεων απαιτείται αντικειμενικά η πρόκληση φόβου σε αόριστο αριθμό ατόμων με αιτιώδη απόρροια τον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στην οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας και στη δημόσια υγεία .

Τέλος το αδίκημα της εξύβρισης δεν συντρέχει όταν ο φερόμενος εξυβριστικός λόγος πλήττει « το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία, την οποία θεωρεί ισοβίως οικογένειά του.

Δημόσια από μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι ζήτησε ΣΥΓΓΝΩΜΗ από τους πρώην συναδέλφους του, που χρησιμοποίησε εσφαλμένα τη φράση « γκάφα», όσο αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην ειδεχθή δολοφονία μίας ακόμα γυναίκας στα Χανιά. Δεν είχε σκοπό να απαξιώσει την εξαιρετική δουλειά τους, που είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη του καθομολογία δράστη .

Έκανε ΛΑΘΟΣ, δεν θα επαναληφθεί.

Η μηνυτήρια αναφορά των 4 αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Ολόκληρη η μηνυτήρια αναφορά των τεσσάρων αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, κατά του Στ. Μπαλάσκα για τα όσα είπε σε εκπομπή του MEGA σχετικά με την υπόθεση Λεβεντάκη δημοσιεύθηκε από το flashnews.gr.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «παρά το γεγονός, ότι, η Υπηρεσία μας, διαχειρίστηκε την εξιχνίαση της συγκεκριμένης παράνομης πράξης της ανθρωποκτονίας με απόλυτο επαγγελματισμό, εχεμύθεια, μυστικότητα και επιχειρησιακή επάρκεια, ο εδώ μηνυόμενος-εγκαλούμενος προέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών και όσο χρονικό διάστημα το θύμα ήταν εξαφανισμένο, σε δημόσιες παρεμβάσεις και δηλώσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες υποτιμούσε και μείωνε κάθε μας ενέργεια και επιχειρησιακή δράση, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς της υπόθεσης από την υπηρεσία μας ως “γκάφα“» παραθέτοντας τα λόγια του Στ. Μπαλάσκα στην εκπομπή του Ν. Ευαγγελάτου.

Όπως ξεκαθαρίζουν στην αναφορά οι αξιωματικοί, όλη η δράση τους έγινε κατόπιν ενδελεχούς σχεδιασμού της υπηρεσίας και πως με τον σχολιασμό του, ο Στ. Μπαλάσκας επιχείρησε να πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας.

«Όλα όσα διέδωσε ο εγκαλούμενος, ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση για τις ενέργειες της υπηρεσίας μας» αναφέρουν οι αξιωματικοί. Ο ίδιος, λίγο αργότερα βγήκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης και επανέλαβε τους ίδιους ισχυρισμούς, κάτι που όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί στη μήνυσή τους το έκανε κατ’ επανάληψη. Αίτηση των αξιωματικών είναι να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του Στ. Μπαλάσκα αφού όπως αναφέρουν, διέπραξε αδικήματα υπό του Τύπου.