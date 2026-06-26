Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώνεται» σε «Δεσποινίς Μαργαρίτα» στο θέατρο Πτι Παλαί

Ο Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει στη θεατρική σκηνή τον Οκτώβριο του 2026, αναλαμβάνοντας τον εμβληματικό ρόλο της «Δεσποινίδας Μαργαρίτας» στο θέατρο Πτι Παλαί. Πρόκειται για ένα μοναδικό θεατρικό γεγονός και μια τεράστια καλλιτεχνική υπέρβαση για τον κορυφαίο Έλληνα performer, καθώς είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει έναν τέτοιο ρόλο, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την Έλλη Λαμπέτη το 1975.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

takis-zacharatos
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πολυπράγμων Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει στη θεατρική σκηνή, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς και απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου, τη «Δεσποινίδα Μαργαρίτα».
  • Το έργο κουβαλάει μια σπουδαία κληρονομιά, καθώς έχει ταυτιστεί ανεξίτηλα με την καθηλωτική ερμηνεία της Έλλης Λαμπέτη το 1975.
  • Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο κορυφαίος Έλληνας performer αναλαμβάνει έναν τέτοιο ρόλο, κάνοντας μια τεράστια καλλιτεχνική υπέρβαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα μοναδικό θεατρικό γεγονός, που αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο σημείο αναφοράς για την εγχώρια σκηνή, έρχεται τον Οκτώβριο 2026. Ο πολυπράγμων και χαρισματικός σόουμαν Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει στη θεατρική σκηνή, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς και απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Το έργο κουβαλάει μια σπουδαία κληρονομιά, καθώς έχει ταυτιστεί ανεξίτηλα με την καθηλωτική ερμηνεία της Έλλης Λαμπέτη το 1975, σε μια ιστορική παράσταση που άφησε εποχή στο ελληνικό θέατρο.

Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο κορυφαίος Έλληνας performer αναλαμβάνει έναν τέτοιο ρόλο, κάνοντας μια τεράστια καλλιτεχνική υπέρβαση.

Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ξεδιπλώσει όλο το ερμηνευτικό του μεγαλείο και θα δώσει ζωή στην ανατρεπτική προσωπικότητα της αυταρχικής δασκάλας «Δεσποινίδας Μαργαρίτας», προσφέροντας στο κοινό μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ