Μουντιάλ 2026: Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 – Οι Socceroos εξασφάλισαν μια θέση στους «32»

Η Αυστραλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στους νοκ άουτ γύρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, για τρίτη φορά στην ιστορία της, μετά την ισοπαλία 0-0 με την Παραγουάη στο στάδιο του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Παρά τον έλεγχο του αγώνα από τους Socceroos, η γνώση ότι μια ισοπαλία αρκούσε για την πρόκριση οδήγησε σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερη ώθηση, αφήνοντας τους 12.000 οπαδούς τους σε παραλήρημα.

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Οι παίκτες της Αυστραλίας πανηγυρίζουν μετά την ισοπαλία με την Παραγουάη που ήταν αρκετή για να εξασφαλίσουν οι Socceroos μια θέση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φωτογραφία: Benjamin Fanjoy/EPA
Οι παίκτες της Αυστραλίας πανηγυρίζουν μετά την ισοπαλία με την Παραγουάη που ήταν αρκετή για να εξασφαλίσουν οι Socceroos μια θέση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φωτογραφία: Benjamin Fanjoy/EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αυστραλία εξασφάλισε μια θέση στους νοκ άουτ γύρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στην ιστορία της, μετά την ισοπαλία 0-0 με την Παραγουάη στο Σαν Φρανσίσκο.
  • Παρόλο που η ομάδα της Αυστραλίας έλεγξε μεγάλα μέρη του αγώνα, υπήρξαν μεγάλα διαστήματα χωρίς ώθηση, καθώς μια ισοπαλία ήταν αρκετή για την πρόκριση και των δύο ομάδων.
  • Ο Jordy Bos και ο Lucas Herrington ήταν οι καλύτεροι για τους Socceroos, σε ένα ιστορικό επίτευγμα που άφησε τους 12.000 οπαδούς τους σε παραλήρημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεν ήταν ένας αγώνας υψηλής διάκρισης, αλλά το μόνο που χρειάζονταν οι Socceroos ήταν μια πάσα εναντίον της Παραγουάης, και το 0-0 τους στο στάδιο του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο εξασφάλισε μια θέση στους νοκ άουτ γύρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

η ομάδα της Αυστραλίας, η οποία είχε αλλάξει πολύ, έλεγξε μεγάλα μέρη του αγώνα, αλλά με αμφότερες τις ομάδες να γνωρίζουν ότι μια ισοπαλία θα ήταν αρκετή για να προκριθούν στους «32», υπήρξαν μεγάλα διαστήματα χωρίς ώθηση.

Οι καλύτεροι για τους Socceroos ήταν ο Jordy Bos – που έπαιζε στη δεξιά πλευρά της άμυνας – και ο Lucas Herrington, ο νεαρός αμυντικός στο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά στην πραγματικότητα, όλη η ομάδα πέτυχε αυτό που ήταν ένα ιστορικό επίτευγμα σε μια δροσερή βραδιά στη Σάντα Κλάρα, αφήνοντας τους 12.000 οπαδούς τους σε παραλήρημα.

  • ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Αλφαρο) : Χιλ, Βελάσκες, Αλντερέτε (84′ Κανάλε), Κάσερες, Γκόμες, Μαϊντάνα (46′ Μαουρίτσιο), Γκόμες (90’+2′ Μπομπαντίγια), Κούμπας, Γκαλάρθα (90’+2′ Αλόνσο), Ενσίσο, Αβάλος (67′ Μπάριος).
  • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Σιρκάτι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ονίλ, Ίρβιν (84′ Οκόν-Ένγκλστερ), Ιρανκούντα (84′ Γένγκι), Βολπάτο (58′ Χρούστιτς).
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