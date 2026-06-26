Μουντιάλ 2026: Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 – Οι Socceroos εξασφάλισαν μια θέση στους «32»

Δεν ήταν ένας αγώνας υψηλής διάκρισης, αλλά το μόνο που χρειάζονταν οι Socceroos ήταν μια πάσα εναντίον της Παραγουάης, και το 0-0 τους στο στάδιο του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο εξασφάλισε μια θέση στους νοκ άουτ γύρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

η ομάδα της Αυστραλίας, η οποία είχε αλλάξει πολύ, έλεγξε μεγάλα μέρη του αγώνα, αλλά με αμφότερες τις ομάδες να γνωρίζουν ότι μια ισοπαλία θα ήταν αρκετή για να προκριθούν στους «32», υπήρξαν μεγάλα διαστήματα χωρίς ώθηση.

Οι καλύτεροι για τους Socceroos ήταν ο Jordy Bos – που έπαιζε στη δεξιά πλευρά της άμυνας – και ο Lucas Herrington, ο νεαρός αμυντικός στο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά στην πραγματικότητα, όλη η ομάδα πέτυχε αυτό που ήταν ένα ιστορικό επίτευγμα σε μια δροσερή βραδιά στη Σάντα Κλάρα, αφήνοντας τους 12.000 οπαδούς τους σε παραλήρημα.