Ασσυριακή στήλη 2.700 ετών ανακαλύφθηκε στην αρχαία «Πύλη του Ήλιου» στη Νινευή

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Η αρχαία Μεσοποταμία συνεχίζει να εκπλήσσει την ανθρωπότητα, φέρνοντας στο φως κρυμμένους θησαυρούς από το ένδοξο παρελθόν της. Αυτή τη φορά, η αρχαιολογική σκαπάνη στο βόρειο Ιράκ αποκάλυψε ένα σπάνιο εύρημα που παρέμενε θαμμένο για χιλιάδες χρόνια. Μια εντυπωσιακή λίθινη στήλη έρχεται να προσθέσει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία της θρυλικής Νινευής.

Αρχαιολόγοι στο βόρειο Ιράκ έφεραν στο φως μια μεγάλη ασσυριακή λίθινη στήλη στην Μπαμπ Σαμάς, μία από τις αρχαίες πύλες της Νινευής, σε μια ανακάλυψη που ενδέχεται να προσθέσει ένα νέο γραπτό ντοκουμέντο στον τελευταίο αιώνα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας.

Η Nineveh (στα ελληνικά: Νινευή) ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Μεσοποταμία και για ένα διάστημα υπήρξε πρωτεύουσα της Νεοασσυριακής Αυτοκρατορίας. Βρισκόταν στην ανατολική όχθη του ποταμού Τίγρη, απέναντι από τη σημερινή Μοσούλη, στο βόρειο Ιράκ.

Οι ασσυριακές επιγραφές που «ξεκλειδώνουν» την αρχαία Νινευή

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το Κρατικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων και Κληρονομιάς του Ιράκ, μετά από τις συνεχιζόμενες ανασκαφικές εργασίες στο Κυβερνείο της Νινευή.

Σύμφωνα με το συμβούλιο, η στήλη χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ., όταν η Νινευή αποτελούσε το κέντρο μίας από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.

Το λίθινο μνημείο φέρει ευδιάκριτες ασσυριακές επιγραφές.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες του κειμένου δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, όμως οι αξιωματούχοι περιέγραψαν το εύρημα ως ένα σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο για την κατανόηση της αρχαίας Νινευή, καθώς και της πολιτικής, θρησκευτικής και αστικής της ζωής.

Ένα γραπτό μνημείο από την Ασσυριακή Πρωτεύουσα

Οι λίθινες στήλες αποτελούσαν μία από τις πιο εμφανείς μορφές βασιλικής και επίσημης επικοινωνίας στον ασσυριακό κόσμο.

Μπορούσαν να καταγράφουν βασιλικά διατάγματα, στρατιωτικές νίκες, οικοδομικά έργα, αφιερώματα σε θεότητες ή πράξεις εξουσίας που είχαν σκοπό να μείνουν στη μνήμη των επόμενων γενεών.

Αυτό καθιστά την ανακάλυψη στην Μπαμπ Σαμάς ιδιαίτερα σημαντική.

Εάν η επιγραφή είναι αρκετά καλά διατηρημένη ώστε να διαβαστεί λεπτομερώς, ενδέχεται να βοηθήσει τους μελετητές να αποσαφηνίσουν ποιος παρήγγειλε το μνημείο, γιατί τοποθετήθηκε κοντά στην πύλη και πώς λειτουργούσε αυτό το τμήμα της Νινευή κατά την τελευταία μεγάλη φάση της ασσυριακής ισχύος.

Η χρυσή εποχή της ασσυριακής πρωτεύουσας

Ο 7ος αιώνας π.Χ. ήταν η εποχή της αυτοκρατορικής ακμής της Νινευή.

Υπό την ηγεσία βασιλέων όπως ο Σενναχειρείμ, ο Εσαρχαδδών και ο Ασουρμπανιπάλ, η πόλη μετατράπηκε σε μια μνημειώδη πρωτεύουσα γεμάτη ανάκτορα, ναούς, αμυντικά τείχη, ανάγλυφα γλυπτά και αρχεία.

Δεν αποτελούσε απλώς μια βασιλική κατοικία, αλλά μια σκηνή πάνω στην οποία οι Ασσύριοι βασιλείς πρόβαλλαν τη δύναμη, την τάξη και τη θεϊκή τους νομιμότητα.

Μπαμπ Σαμάς: Η Πύλη του Ήλιου και ο Δρόμος για τη Νινευή

Η Μπαμπ Σαμάς, που σημαίνει «Πύλη του Ήλιου», αποτελούσε μέρος του αμυντικού συστήματος της Νινευή.

Η πύλη ήταν συνδεδεμένη με τον Σαμάς, τον μεσοποταμιακό θεό του ήλιου, ο οποίος σχετιζόταν με τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και την κρίση.

Στη θρησκευτική σκέψη των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων, ο Σαμάς ήταν κάτι περισσότερο από μια ηλιακή θεότητα.

Ήταν ένας θεϊκός μάρτυρας του νόμου, της βασιλείας και της ηθικής τάξης.

Η πύλη βρισκόταν στην ανατολική πλευρά της Νινευή και ήλεγχε την πρόσβαση προς τον δρόμο που οδηγούσε στην κατεύθυνση των Αρβήλων (το σημερινό Ερμπίλ).

Αυτή η τοποθεσία έδινε στην Μπαμπ Σαμάς τόσο αμυντική όσο και συμβολική σημασία.

Ένα μνημείο που βρισκόταν εκεί δεν ήταν κρυμμένο σε κάποιον ιδιωτικό χώρο.

Στεκόταν κοντά σε ένα από τα κύρια περάσματα της πόλης, όπου συναντιούνταν η κίνηση, η εξουσία και η τελετουργική σημασία.

Η αρχαία Νινευή περιβαλλόταν από ένα ισχυρό σύστημα τειχών με μια σειρά από οχυρωμένες πύλες. Αυτές οι πύλες αποτελούσαν πρακτικές στρατιωτικές δομές, αλλά έφεραν επίσης ονόματα και θρησκευτικούς συμβολισμούς που συνέδεαν την αρχιτεκτονική της πόλης με τον θεϊκό κόσμο.

Από το Ασσούρ στη Νινευή

Η νέα ανακάλυψη εντάσσεται επίσης στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας της ίδιας της Ασσυρίας. Πριν η Νινευή ανέλθει σε αυτοκρατορική περιωπή, η πόλη Ασσούρ (Assur), στον ποταμό Τίγρη, χρησίμευε ως η πρώτη πρωτεύουσα και το θρησκευτικό κέντρο των Ασσυρίων.

Η Ασσούρ έδωσε το όνομά της στον πολιτισμό αυτό και ήταν στενά συνδεδεμένη με τον θεό Ασσούρ, την υπέρτατη θεότητα του ασσυριακού κράτους.

Με την πάροδο του χρόνου, η πολιτική εξουσία μετατοπιζόταν μεταξύ των μεγάλων ασσυριακών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κάλχου (Kalhu), Ντουρ-Σαρρουκίν (Dur-Sharrukin) και Νινευή.

Παρόλα αυτά, η Ασσούρ διατήρησε το βαθύ θρησκευτικό της κύρος.

Η Νινευή, αντίθετα, έγινε η θεαματική πρωτεύουσα της ύστερης αυτοκρατορικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά τον 7ο αιώνα π.Χ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια στήλη από την Μπαμπ Σαμάς έχει τόσο μεγάλη σημασία.

Ανήκει στον κόσμο της ύστερης ασσυριακής βασιλείας, όταν η Νινευή βρισκόταν στο απόγειό της, αλλά ταυτόχρονα πλησίαζε στην κρίση που θα έφερνε το τέλος της αυτοκρατορίας.

Το 612 π.Χ., η πόλη έπεσε στα χέρια μιας συμμαχίας Βαβυλωνιακών και Μηδικών δυνάμεων, ένα σημείο καμπής που αναδιαμόρφωσε τον πολιτικό χάρτη της Μεσοποταμίας.

Προς το παρόν, η επιγραφή παραμένει το βασικό αναπάντητο ερώτημα.

Μόλις οι ειδικοί δημοσιεύσουν μια πλήρη ανάγνωση, η στήλη της Μπαμπ Σαμάς ενδέχεται να προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό αντικείμενο. Θα μπορούσε να γίνει μια νέα φωνή από τις πύλες της Νινευή, μιλώντας από τον τελευταίο αιώνα της ασσυριακής αυτοκρατορικής ισχύος.