Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/6) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το Ράλλυ Ακρόπολις

Τα παιχνίδια του Μουντιάλ και η δράση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Η ημέρα περιλαμβάνει επίσης αγώνες MotoGP, Moto2, Moto3, τουρνουά ATP και WTA, καθώς και τη διοργάνωση World Athletics Continental Tour Gold στο Ζάγκρεμπ.