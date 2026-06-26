Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/6) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το Ράλλυ Ακρόπολις

Τα ματς του Μουντιάλ και η δράση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/6/2026)
08:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS2 Βωξίτες
09:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS3 Παρνασσός
09:55 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026Γκραν Πρι Ολλανδίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS4 Στείρι 1
11:40 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
13:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS5 Ελικώνας
14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
14:10 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)
14:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS6 Στείρι 2
15:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)
15:55 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)
16:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
16:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS7 Θήβα
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD World Athletics Continental Tour Gold 2026 Ζάγκρεμπ
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026
22:00 ΕΡΤ1Σενεγάλη – Ιράκ Παγκόσμιο Κύπελλο
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νορβηγία – Γαλλία Παγκόσμιο Κύπελλο