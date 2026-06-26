Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/6) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το Ράλλυ Ακρόπολις

Τα παιχνίδια του Μουντιάλ και η δράση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Η ημέρα περιλαμβάνει επίσης αγώνες MotoGP, Moto2, Moto3, τουρνουά ATP και WTA, καθώς και τη διοργάνωση World Athletics Continental Tour Gold στο Ζάγκρεμπ.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ και η δράση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι δοκιμές για το Γκραν Πρι Ολλανδίας σε Moto3, Moto2 και MotoGP, καθώς και αγώνες τένις σε WTA και ATP.
  • Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, ξεχωρίζουν τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1) και Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στις 22:00.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς του Μουντιάλ και η δράση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/6/2026)

08:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS2 Βωξίτες

09:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS3 Παρνασσός

09:55 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026Γκραν Πρι Ολλανδίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS4 Στείρι 1

11:40 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS5 Ελικώνας

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

14:10 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)

14:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS6 Στείρι 2

15:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)

16:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS7 Θήβα

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD World Athletics Continental Tour Gold 2026 Ζάγκρεμπ

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026

22:00 ΕΡΤ1Σενεγάλη – Ιράκ Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νορβηγία – Γαλλία Παγκόσμιο Κύπελλο

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