Σαν σήμερα 26 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα κατά των Βασανιστηρίων

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους

Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης

Γεγονότα

1498: Οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα.

1913: Ο Ελληνικός Στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης (Μπέλες) και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρώμνιτσας (Μάχη της Στρώμνιτσας). Το αντιτορπιλικό «Δόξα», υπό τον Πλωτάρχη Κριεζή, και τα ανιχνευτικά «Πάνθηρ» και «Ιέραξ» εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του «Δόξα» απελευθερώνει την πόλη.

1945: 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

1950: Σύρραξη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση των «μέτρων επιεικείας» για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής.

1957: Η Ρόμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιγνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων.

1963: Ο αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση: «Ich bin ein Berliner» (Είμαι κι εγώ Βερολινέζος).

1978: Η πτήση 189 της Air Canada βγαίνει εκτός διαδρόμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τορόντο και συντρίβεται σε χαράδρα. Δύο από τους 107 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.

1996: Με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο Α’ Νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου.

2015: Νομιμοποίηση των ομοφυλόφιλων γάμων στις 50 Πολιτείες της Αμερικής.

Γεννήσεις

1908: Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. (Θαν. 11/9/1973)

1924: Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. (Θαν. 4/2/2010)

1928: Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. («Το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη») (Θαν. 3/9/2003)

1962: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έλληνας ηθοποιός

1977: Κώστας Χριστοφιδέλης, Έλληνας πετοσφαιριστής

1987: Σαμίρ Νασρί, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1993: Αριάνα Γκράντε, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

Θάνατοι