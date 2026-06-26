Τυνησία – Ολλανδία 1-3: Οι Οράνιε πήραν την πρωτιά και συνεχίζουν στους «32» του Μουντιάλ – Δείτε τα γκολ

Η Ολλανδία νίκησε 3-1 την Τυνησία στο Κάνσας, για την τρίτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, και τερμάτισε στην πρώτη θέση με επτά βαθμούς. Οι Οράνιε πήραν γρήγορο προβάδισμα με δύο γκολ στα πρώτα επτά λεπτά και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος.

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στη φάση των «32». Η Ολλανδία αξιοποίησε την υπεροχή της στις στημένες φάσεις, κυριάρχησε στον αέρα και βρήκε δύο από τα τρία γκολ της μέσα από κεφαλιές και δεύτερες μπάλες στην περιοχή.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ολλανδία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Σχίρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από σέντρα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Βαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα προς τον άξονα, με τον Μπρόμπεϊ να εκτελεί από κοντινή απόσταση και να κάνει το 2-0.

Οι Οράνιε συνέχισαν να πιέζουν ψηλά και κράτησαν την Τυνησία μακριά από την περιοχή τους στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Κούμαν είχε την κατοχή, έλεγξε τον ρυθμό και δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να δημιουργήσουν πολλές καθαρές ευκαιρίες.

Η Τυνησία μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε σε 2-1 στο 54′. Ο Μαστούρι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της ολλανδικής άμυνας μετά από εκτέλεση κόρνερ και σκόραρε με κεφαλιά, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η Ολλανδία αντέδρασε άμεσα και ανέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 62′. Ο Ράιντερς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Βαν Χέκε πήδηξε ψηλότερα από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Στα τελευταία λεπτά, οι Οράνιε διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και δεν επέτρεψαν στην Τυνησία να επιστρέψει ξανά στο παιχνίδι. Η Ολλανδία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στην κορυφή και συνεχίζει στη διοργάνωση με αντίπαλο το Μαρόκο στη φάση των «32».