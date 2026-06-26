Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Γερμανίας και της Ακτής Ελεφαντοστού στη φάση των «32»

Ο 5ος όμιλος του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, με τους αγώνες της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής. Η Γερμανία τερμάτισε στην πρώτη θέση, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού κατέλαβε τη δεύτερη θέση και εξασφάλισε την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση.

Ο Ισημερινός πήρε την τρίτη θέση, μετά την ανατροπή που έκανε απέναντι στη Γερμανία. Η ομάδα έφτασε τους 4 βαθμούς στον όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32», ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων.

Μετά την ολοκλήρωση του ομίλου, η Γερμανία στρέφει την προσοχή της στα νοκ-άουτ. Η πρώτη ομάδα του 5ου ομίλου θα αγωνιστεί στις 29 Ιουνίου στη φάση των «32» απέναντι σε μία τρίτη ομάδα από τα πρώτα τέσσερα γκρουπ ή από τον 6ο όμιλο.

Η Ακτή Ελεφαντοστού θα δώσει το δικό της παιχνίδι στις 30 Ιουνίου. Η δεύτερη ομάδα του 5ου ομίλου θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα του 9ου ομίλου, η οποία θα είναι η Γαλλία ή η Νορβηγία.

Ο Ισημερινός περιμένει επίσης τον αντίπαλό του στη φάση των «32». Η ομάδα θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μεξικού και Ελβετίας ή την πρώτη ομάδα του 11ου ή του 12ου ομίλου.