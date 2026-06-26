Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Γερμανίας και της Ακτής Ελεφαντοστού στη φάση των «32»

Ο 5ος όμιλος του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, με τη Γερμανία να τερματίζει στην πρώτη θέση και την Ακτή Ελεφαντοστού να παίρνει τη δεύτερη θέση. Ο Ισημερινός κατέλαβε την τρίτη θέση, έφτασε τους 4 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32», ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων. Οι τρεις ομάδες περιμένουν πλέον τις τελικές διασταυρώσεις για τα νοκ-άουτ παιχνίδια.

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Αθλητισμός

Εκουαδόρ, Γερμανία, Μουντιάλ 2026
Φωτογραφία Jeenah Moon/ Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γερμανία και η Ακτή Ελεφαντοστού εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη φάση των «32» του Μουντιάλ, τερματίζοντας στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στον 5ο όμιλο.
  • Ο Ισημερινός, ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων, εξασφάλισε επίσης την παρουσία του στη φάση των «32».
  • Η Γερμανία θα αγωνιστεί στις 29 Ιουνίου απέναντι σε μία τρίτη ομάδα από τα πρώτα τέσσερα γκρουπ ή από τον 6ο όμιλο, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει στις 30 Ιουνίου τη Γαλλία ή τη Νορβηγία.

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Ο 5ος όμιλος του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, με τους αγώνες της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής. Η Γερμανία τερμάτισε στην πρώτη θέση, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού κατέλαβε τη δεύτερη θέση και εξασφάλισε την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση.

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Ο Ισημερινός πήρε την τρίτη θέση, μετά την ανατροπή που έκανε απέναντι στη Γερμανία. Η ομάδα έφτασε τους 4 βαθμούς στον όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32», ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων.

Μετά την ολοκλήρωση του ομίλου, η Γερμανία στρέφει την προσοχή της στα νοκ-άουτ. Η πρώτη ομάδα του 5ου ομίλου θα αγωνιστεί στις 29 Ιουνίου στη φάση των «32» απέναντι σε μία τρίτη ομάδα από τα πρώτα τέσσερα γκρουπ ή από τον 6ο όμιλο.

Η Ακτή Ελεφαντοστού θα δώσει το δικό της παιχνίδι στις 30 Ιουνίου. Η δεύτερη ομάδα του 5ου ομίλου θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα του 9ου ομίλου, η οποία θα είναι η Γαλλία ή η Νορβηγία.

Ο Ισημερινός περιμένει επίσης τον αντίπαλό του στη φάση των «32». Η ομάδα θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μεξικού και Ελβετίας ή την πρώτη ομάδα του 11ου ή του 12ου ομίλου.

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