Παναθηναϊκός: Συμφωνία με την Τουν για τον Έλμιν Ράστοντερ κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελβετία. Οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν συμφωνήσει με την Τουν για ποσό κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ, με τον 23χρονο διεθνή επιθετικό να βρίσκεται μια ανάσα από το «Τριφύλλι». Ο Ράστοντερ προέρχεται από καλή σεζόν, καθώς είχε 15 γκολ και 6 ασίστ σε 37 συμμετοχές.

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Αθλητισμός

Έλμιν Ράστοντερ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελβετία. Το ποσό της συμφωνίας κινείται κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ.
  • Ο 23χρονος άσος προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στην Ελβετία. Την περσινή αγωνιστική περίοδο ο Ράστοντερ έπαιξε σε 37 παιχνίδια, σκόραρε 15 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ.
  • Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να τον εντάξει στο ρόστερ του, μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη και τον Σίριλ Ντέσερς. Έχει επίσης 9 διεθνείς συμμετοχές με τη φανέλα της Βόρειας Μακεδονίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελβετία. Το ποσό της συμφωνίας κινείται κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ, με τον 23χρονο επιθετικό να βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στο «Τριφύλλι».

Ο Ράστοντερ βρισκόταν εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της επίθεσης. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο διεθνής επιθετικός προβάρει την πράσινη φανέλα και βρίσκεται προ των πυλών των «πρασίνων».

Τα κατορθώματα του Έλμιν Ράστοντερ

Ο 23χρονος άσος προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στην Ελβετία. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να τον εντάξει στο ρόστερ του, μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη και τον Σίριλ Ντέσερς, ώστε να σχηματίσει την τριάδα των επιθετικών που θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο ο Ράστοντερ έπαιξε σε 37 παιχνίδια, σκόραρε 15 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ. Συνολικά, με τη φανέλα της Τουν έχει καταγράψει 67 συμμετοχές και 20 γκολ, ενώ στη Βαντούζ είχε 59 συμμετοχές και 13 γκολ. Παράλληλα, είχε 11 συμμετοχές με τη Ζυρίχη.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ράστοντερ έχει 9 διεθνείς συμμετοχές με τη φανέλα της Βόρειας Μακεδονίας. Η υπόθεση δείχνει να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καλύψει τις απαιτήσεις της Τουν και πλέον ο παίκτης βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Αθήνα.

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