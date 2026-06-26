Η Ουκρανία έλαβε την πρώτη δόση του δανείου των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ – Στην άμυνα και τον κρατικό προϋπολογισμό τα 3,2 δισ. ευρώ

Η Ουκρανία έλαβε την πρώτη δόση, ύψους 3,2 δισ. ευρώ, από το νέο δάνειο των 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός της χώρας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Το δάνειο, για το οποίο επιτεύχθηκε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο, θεωρείται κρίσιμο τόσο για τη χρηματοδότηση των πολεμικών αναγκών της Ουκρανίας όσο και για την κάλυψη των γενικότερων δημοσιονομικών αναγκών της κυβέρνησης. Εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για τα έτη 2026 και 2027.

«Τα χρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό και θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας», έγραψε η Σβιριντένκο στο Telegram.

Πού θα διατεθούν τα χρήματα

Το υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι τα 3,2 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των βασικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του κράτους εν μέσω του πολέμου.

Η εκταμίευση της πρώτης δόσης είχε ανακοινωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, που πραγματοποιείται στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Φον ντερ Λάιεν: «Η ευημερία της Ουκρανίας απαιτεί επενδύσεις σήμερα»

«Η ευημερία της Ουκρανίας του αύριο απαιτεί μαζικές επενδύσεις σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν προσφέρει περισσότερα από 200 δισ. ευρώ σε οικονομική, χρηματοπιστωτική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέσω του νέου δανείου η ΕΕ θα διαθέσει ακόμη 90 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν και οι πρώτες εκταμιεύσεις από το πακέτο των 6 δισ. ευρώ που προορίζεται για την παραγωγή ουκρανικών drones.

Οι όροι για τις επόμενες δόσεις

Οι δόσεις του δανείου θα εκταμιεύονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2026 και του 2027 και κάθε εκταμίευση θα συνδέεται με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υλοποιεί το Κίεβο, ορισμένες από τις οποίες αναμένεται να προκαλέσουν πολιτικές αντιδράσεις.

Ήδη, σύμφωνα με το Kyiv Independent, το ουκρανικό κοινοβούλιο έχει δυσκολευτεί να τηρήσει το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων. Στις 22 Μαΐου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν μόνο τμηματικές εκταμιεύσεις τριών διαφορετικών πακέτων οικονομικής βοήθειας, καθώς το Κοινοβούλιο δεν είχε ψηφίσει εγκαίρως όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.