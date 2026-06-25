Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας – Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνουν οι Πυροσβέστες

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν πλέον μάχη με διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς 105 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν παροδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.