Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στον Ορχομενό – Επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

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Φωτιά, Βοιωτία
πηγή: kopaida.gr
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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν 62 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

 

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