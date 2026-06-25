Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρεί και 1 ελικόπτερο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν με ενισχυμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένου ελικοπτέρου, για την κατάσβεσή της. Η πυρκαγιά απειλεί παρακείμενες κατοικίες, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 για προστασία των κατοίκων λόγω των πυκνών καπνών.

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φωτιά στο Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή Λοφούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
  • Ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης, με 75 πυροσβέστες, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει λάβει διαστάσεις και απειλεί σπίτια στην περιοχή.
  • Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους λόγω των πυκνών καπνών, με οδηγίες να «παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείσουν πόρτες, παράθυρα», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή Λοφούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο καίει δίπλα σε σπίτια – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας και έχει λάβει διαστάσεις, απειλώντας σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Επίσης, ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού. Συνδρομή και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών καπνών. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

 

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