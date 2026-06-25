Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρεί και 1 ελικόπτερο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή Λοφούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας και έχει λάβει διαστάσεις, απειλώντας σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Επίσης, ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού. Συνδρομή και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών καπνών. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.