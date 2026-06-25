Βοιωτία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό – Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ορχομενό Βοιωτίας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026