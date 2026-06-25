Βοιωτία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό – Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.