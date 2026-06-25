Μητσοτάκης: «Συνοδηγό θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες “πιρουέτες”, που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν»

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Ράλλυ Ακρόπολις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, στην πίστα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, αποσαφήνισε πως η έλευση της Formula 1 στην Ελλάδα δεν είναι εφικτή σύντομα λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους, ενώ αντίθετα ανακοίνωσε την κρατική επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη ανακατασκευή της πίστας των Σερρών.

Παράλληλα, οριοθέτησε το μέλλον της αυτοκίνησης στην ηλεκτροκίνηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ευρωπαϊκή μετάβαση θα γίνει με πιο αργούς ρυθμούς, την ίδια στιγμή που εξέφρασε την προσωπική του αδυναμία στους συμβατικούς κινητήρες, θυμούμενος το πρώτο του Fiat Panda αλλά και την οδηγική απόλαυση μιας Alfa Romeo Giulia.

Κλείνοντας με το πιο κρίσιμο ζητούμενο, ο Πρωθυπουργός έδωσε απόλυτη έμφαση στην οδική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι «τα γκάζια ανήκουν μόνο στις πίστες» και αναδεικνύοντας ως κορυφαία επιτυχία τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 21%, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στους αυστηρούς ελέγχους και τη σταδιακή αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας των πολιτών.

Ερωτηθείς για το ποιον πολιτικό θα επέλεγα ως συνοδηγό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αρκετή δόση χιούμορ, απάντησε ότι: «Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες «πιρουέτες», που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν».

Ακολουθεί η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον δημοσιογράφο του newsauto.gr και τον δημοσιογράφο Τάκη Τρακουσέλλη

Τάκης Τρακουσέλλης: Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ωραίο μέρος, ε;

Τάκης Τρακουσέλλης: Ωραίο μέρος, ωραία πίστα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ωραία εμπειρία. Αναμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά το σημερινό γεγονός.

Τάκης Τρακουσέλλης: Βλέπεις Ράλλυ Ακρόπολις;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπω και έβλεπα και παλιά.

Τάκης Τρακουσέλλης: Να σου κάνω ένα κουίζ: ποιος είναι ο πολυνίκης του Ράλλυ Ακρόπολις;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εντάξει, εμείς μεγαλώσαμε με Colin McRae και φαντάζομαι είναι ο πολυνίκης. Δεν θυμάμαι αν είναι.

Τάκης Τρακουσέλλης: Είναι ο πολυνίκης πράγματι και θα έπαιρνε περισσότερες νίκες, αν δεν έφευγε άδικα.

Είμαστε σε μια πίστα τώρα η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Ράλλυ Ακρόπολις. Formula 1 στην Ελλάδα θέλουμε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θέλουμε, αλλά…

Τάκης Τρακουσέλλης: Μπορούμε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, για να δημιουργήσουμε καινούργια πίστα Formula 1 είναι πάρα πολύ μεγάλη επένδυση.

Κάποια στιγμή εξετάσαμε τη δυνατότητα να κάναμε ένα city race στην Αθήνα και παραμένουμε σε κάποιες συνομιλίες με τη Formula 1, όμως η επιβάρυνση για την πόλη, για να οργανώσεις έναν τέτοιο αγώνα, είναι πολύ μεγάλη.

Οπότε, θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν βλέπω δυνατότητα να φέρουμε τη Formula 1 στην Ελλάδα, σύντομα.

Τάκης Τρακουσέλλης: Θα στεναχωρηθεί κόσμος τώρα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα στεναχωρηθεί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Τάκης Τρακουσέλλης: Να είμαστε ρεαλιστές.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τον κόσμο, οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να είναι στα βραχυπρόθεσμα σχέδια της χώρας.

Τάκης Τρακουσέλλης: Ναι, μιας και μιλάμε τώρα για πίστες και για Formula 1 και για όλα αυτά, έχουμε πρόβλημα με τις πίστες στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε πίστες στην Ελλάδα. Γιατί η πίστα δεν είναι μόνο ότι θα φέρει τον τουρισμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που είναι ένας καλός τουρισμός, ποιοτικός τουρισμός, όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι ότι μπαίνουν και οι οδηγοί μέσα να εκπαιδευτούν, να δουν τα όριά τους. Τι θα κάνουμε με τις πίστες στην Ελλάδα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω και ένα καλό νέο, επειδή μπορεί να στεναχώρησα κάποιους με τη Formula 1. Έχουμε εξασφαλίσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού, σχεδόν 10 εκατομμύρια, για να κάνουμε μία πλήρη ανακατασκευή της πίστας στις Σέρρες.

Τάκης Τρακουσέλλης: Και δουλεύουν όλοι με μια πίστα. Δουλεύουν τα ξενοδοχεία, δουλεύουν εστιάτορες, όλοι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, ναι.

Τάκης Τρακουσέλλης: Σου αρέσει το αυτοκίνητο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μου αρέσει.

Τάκης Τρακουσέλλης: Σε είδα, απήλαυσες τις βόλτες με τους οδηγούς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μου αρέσει πολύ, μου άρεσε από μικρός και εξακολουθώ και σήμερα, όποτε μπορώ, τα Σαββατοκύριακα να οδηγώ ο ίδιος.

Τάκης Τρακουσέλλης: Σε αφήνει η Ασφάλεια να οδηγείς μόνος;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν τους έδωσα επιλογή.

Τάκης Τρακουσέλλης: Ηλεκτρικό ή συμβατικό, θερμικό αυτοκίνητο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και τα δύο. Το ηλεκτρικό είναι το παρόν και το μέλλον, αλλά δεν σου κρύβω ότι η μεγάλη αγάπη παραμένει το συμβατικό. Αν και έχω οδηγήσει εξαιρετικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι μία τελείως διαφορετική εμπειρία, αλλά υπάρχει κάτι στον ήχο ενός καλού κινητήρα, που δεν μπορεί, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια κάποιων ηλεκτρικών να αναπαράγουν τους ήχους, δεν μπορεί…

Τάκης Τρακουσέλλης: Είναι μια αίσθηση και αυτό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ηλεκτροκίνηση έχει έρθει εδώ για να μείνει. Προφανώς η ταχύτητα με την οποία θα κάνουμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητιέται αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι θα πάμε πιο σιγά από αυτό το οποίο περιμέναμε, αλλά σίγουρα το μέλλον είναι στην ηλεκτροκίνηση.

Τάκης Τρακουσέλλης: Ποιο είναι το αγαπημένο σου αυτοκίνητο; Θέλω να μου πεις, μάλλον, ποιο είναι το πρώτο αυτοκίνητο που οδήγησες και ποιο είναι και το αγαπημένο σου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρώτο μου παραμένει πάντα στην καρδιά μου. Ένα Fiat Panda 4×4 του 1986, το κλασικό, το πρώτο τετρακίνητο τότε.

Τάκης Τρακουσέλλης: Αυτό πήγαινε στο χιόνι απίστευτα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό πήγαινε παντού, στο χιόνι, στην άμμο. Το απέκτησα όταν ήμουν 18 ετών, έβγαζε 50 άλογα, αν θυμάμαι καλά. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με αυτό και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια στιγμή μετά από πέντε, έξι χρόνια το πούλησα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να το έχω ακόμα στην κατοχή μου. Και χαίρομαι πολύ που η Fiat ετοιμάζεται να επανεκδώσει το Panda σε τετρακίνητη έκδοση. Νομίζω ότι θα μπω σίγουρα σε πειρασμό.

Τάκης Τρακουσέλλης: Είσαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, είσαι οδηγός του αγωνιστικού αυτοκινήτου και πρέπει να επιλέξεις, πάντα ο οδηγός επιλέγει τον συνοδηγό του, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε ένα αγωνιστικό. Ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επέλεγες δίπλα σου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοίταξε, επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνεις συνοδηγός με έναν οδηγό αγώνων, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι…

Τάκης Τρακουσέλλης: Είναι λίγο δύσκολο, για τον συνοδηγό ειδικά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: …ζαλίζεσαι αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες «πιρουέτες», που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.

Με ρώτησες, όμως δεν σου είπα ποιο είναι το αγαπημένο μου.

Τάκης Τρακουσέλλης: Το αγαπημένο, ναι. Α, δεν ήταν το πρώτο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρώτο όχι, το πιο ωραίο αυτοκίνητο το οποίο έχω οδηγήσει από πλευράς οδηγικής απόλαυσης είναι η Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Τάκης Τρακουσέλλης: Μάλιστα, εντάξει. Ένα κλασικό αυτοκίνητο και πολύ αγαπημένο για τους Έλληνες το αυτοκίνητο αυτό.

Να μιλήσουμε λίγο για την οδική ασφάλεια. Έχουμε καταφέρει ως χώρα μια φοβερή μείωση στα τροχαία δυστυχήματα, στους θανάτους, 21%, και απ’ ό,τι φαίνεται θα πάει καλύτερα αυτό.

Και το Ράλλυ Ακρόπολις παίζει τον ρόλο του σε αυτό. Έχει μια άμεση σχέση με την οδική ασφάλεια, αν μη τι άλλο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περάσεις προς τους νέους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ και θα δουν γκάζια;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα γκάζια είναι για την πίστα. Τα γκάζια είναι για συνθήκες ασφαλείς, γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία να έχουμε περισσότερες πίστες στην πατρίδα μας. Τα γκάζια δεν είναι για τον δρόμο.

Έχοντας οδηγήσει πολλές δεκαετίες και έχοντας όλοι κάνει κάποια στιγμή στη ζωή μας τις παρασπονδίες μας, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε ένα μεγάλο μήνυμα υπευθυνότητας, το οποίο ξεκινάει από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος, ναι, έχει αυστηροποιηθεί. Ναι, κάνουμε πολλά περισσότερα αλκοτέστ. Ναι, έχουμε φτιάξει καλύτερους δρόμους. Ναι, έχουμε μια συνολική στρατηγική για την οδική ασφάλεια.

Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε μείωση 21% στους θανάτους το 2025 και πιστεύω ότι η ίδια τάση θα συνεχιστεί το 2026. Μπορούμε, όμως, πολύ καλύτερα.

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν, όμως, από την ίδια την οδική συμπεριφορά, το πώς αντιμετωπίζουμε τον δρόμο με σεβασμό και το πώς δεν εμπνεόμαστε από αυτά τα οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες και δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε αντίστοιχες συμπεριφορές στον δρόμο.

Οπότε νομίζω ότι πάντα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ αυτών των καταπληκτικών οδηγών που βλέπουμε, αλλά σε συνθήκες προστατευμένες και ασφάλειας, και να καταλαβαίνουμε ότι στον δρόμο πρέπει να συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα, όχι μόνο για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, αλλά για να προστατεύουμε και τους άλλους.

Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό πια το κατακτούμε ως ένα μεγάλο κοινωνικό αιτούμενο, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η μείωση των θανάτων κατά 21% ισοδυναμεί με σχεδόν 160 ζωές, με 160 ζωές λιγότερες, που σώθηκαν, άνθρωποι που ζουν σήμερα, που δεν θα ζούσαν αν συνεχίζαμε με την ίδια τάση, επειδή η πολιτεία για πρώτη φορά πήρε τα θέματα της οδικής ασφάλειας πάρα πολύ στα σοβαρά.

Τάκης Τρακουσέλλης: Όπως τα αλκοτέστ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το αλκοτέστ είναι, νομίζω, μία πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί αλλάζει και την αντίληψη των συμπολιτών μας. Εγώ το βλέπω, όχι μόνο στα νέα παιδιά, πια εξυπακούεται ότι όταν θα βγεις είτε δεν θα πιεις είτε, αν πιεις, θα πρέπει να έχεις μεριμνήσει για το πώς θα γυρίσεις σπίτι σου χωρίς να οδηγήσεις.

Αυτό νομίζω ότι πια γίνεται κοινωνική συνείδηση, γίνεται κοινωνικό κεκτημένο και νομίζω ότι αυτή είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία αυτής της πολιτικής. Και μου αρέσει το γεγονός ότι όταν γίνονται αλκοτέστ στον δρόμο, και μπορεί να υπάρχει ένα Σάββατο βράδυ και μία σχετική ανάσχεση ή μία μικρή ταλαιπωρία, ο κόσμος δεν γκρινιάζει τελικά. Διότι καταλαβαίνει ότι αυτό είναι για το καλό του.

Τάκης Τρακουσέλλης: Ναι, αλλά γκρινιάζει η εστίαση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αν γκρινιάζει η εστίαση…

Τάκης Τρακουσέλλης: Ναι, γιατί δεν πίνουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε έναν βαθμό το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και μία συνολικότερη τάση. Νομίζω η νέα γενιά πίνει γενικά λιγότερο. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό.

Τάκης Τρακουσέλλης: Αυτό είναι αλήθεια.

Θέλω την πρόβλεψή σου για το φετινό Ράλλυ Ακρόπολις. Ποιος πιστεύεις θα είναι ο νικητής; Είναι δύσκολο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν το ξέρω. Δεν παρακολουθώ και τόσο καλά. Εγώ στον Ogier έχω μείνει ακόμα. Αλλά δεν ξέρω τώρα.

Τάκης Τρακουσέλλης: Είναι ο πλέον έμπειρος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι ο πλέον έμπειρος, οπότε θα πάω με την εμπειρία. Μας αρέσει η εμπειρία.

Τάκης Τρακουσέλλης: Μας αρέσει η εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.