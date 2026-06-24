Μητσοτάκης: «Τα γκάζια είναι για τις πίστες, όχι για τον δρόμο» – Επισκέφθηκε την υπερειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στο Ελληνικό

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα το Ellinikon Sports Park, όπου είναι χαραγμένη η υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, και όπου αύριο Πέμπτη θα δοθεί η εκκίνηση του φετινού αγώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα GR Yaris 2026 Aero Performance με συνοδηγό τον Mads Østberg, εργοστασιακό οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με τις Ford και Citroën, αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris, που αποτελεί την τεχνολογική αιχμή της διοργάνωσης για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με συντελεστές και εργαζόμενους, τονίζοντας τη σημασία του Ράλλυ Ακρόπολις και της μακράς ιστορικής διαδρομής του για την προβολή της Ελλάδας και των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει.

Στάθηκε παράλληλα στη σημασία της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς στη χώρα μας.

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού

Μιλώντας στην COSMOTE TV, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Καταρχάς, ήταν καταπληκτικές οι εντυπώσεις που είχα από τη δυνατότητα να είμαι και συνοδηγός αλλά και να οδηγήσω σε αυτή την πολύ όμορφη πίστα την οποία φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ».

«Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του Ελληνικού, διότι στον χώρο αυτόν, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας», πρόσθεσε.

«Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι το Ελληνικό δεν είναι μόνο οι κατοικίες ή ο πύργος τον οποίο βλέπουμε, αλλά θα είναι κι ένα μεγάλο πάρκο, με χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Μέσα στους επόμενους μήνες αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες όχι μόνο θα το βλέπουν, αλλά και θα το απολαμβάνουν.

Είμαι σίγουρος επίσης ότι αυτοί που θα βρεθούν αύριο εδώ για να θαυμάσουν την υπερειδική θα εντυπωσιαστούν. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό θέαμα και χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να υποστηρίζουμε συνολικά το Ράλλυ Ακρόπολις και να του ξαναδίνουμε τη ζωή, αλλά και την αίγλη που του αξίζει.

Για εμάς, που είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε με το Ράλλυ Ακρόπολις, το γεγονός ότι ξαναμπαίνει στο ημερολόγιο του WRC και παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές σε παγκόσμιο επίπεδο ράλλυ, μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά».

Ερωτηθείς για την επίδραση του αγώνα στην Ελλάδα, δεδομένου ότι συμπληρώνει έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά και για τα μηνύματα οδικής ασφάλειας που εκπέμπονται μέσω των παράλληλων δράσεων –ενώ σημειώθηκε και η πρόσφατη μείωση κατά 22% στους θανάτους από τροχαία στη χώρα για το 2025 βάσει του ευρωπαϊκού δείκτη–, Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμισε: «Νομίζω το μήνυμα είναι σαφές: τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν, με -θα έλεγα- τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης η οποία είχε προτάξει στην οδική ασφάλεια, μια διαφορετική κουλτούρα συμπεριφοράς στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση».

Είκοσι-ένα τοις εκατό μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Προφανώς δεν μας ικανοποιεί μόνο αυτή η απόδοση. Θέλω να ελπίζω -το βλέπουμε από τα στοιχεία του 2026- ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία. Θέλουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την απαράδεκτη “πρωτιά”, να θρηνούμε κάθε χρόνο εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι «τζάμπα» χάνονται στην άσφαλτο.

Προσθέστε σε αυτούς και τους τραυματίες, τους παραπληγικούς, τους τετραπληγικούς για να καταλάβετε πόσο μεγάλος είναι ο φόρος αίματος τον οποίο καταβάλουμε ως κοινωνία κάθε χρόνο, επειδή απλά δεν συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα στον δρόμο.

Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ειδικά στη νέα γενιά, η οποία μαθαίνει πια μια διαφορετική κουλτούρα ως προς την οδική ασφάλεια, σεβασμού του εαυτού τους αλλά και των συμπολιτών τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν.

Το βλέπουμε ήδη ως προς το πώς αλλάζουν οι συνήθειες. Τα νέα παιδιά δεν πίνουν πριν οδηγήσουν. Έχουν συνδράμει σε αυτό βέβαια και οι εξαντλητικοί έλεγχοι αλκοτέστ που κάνουμε. Αλλά όλα αυτά είναι για καλό.

Οπότε ας απολαύσουμε το Ράλλυ Ακρόπολις, την υπερειδική και το ράλλυ αυτό καθαυτό, και ας θυμόμαστε πάντα ότι δεν παίρνουμε ιδέες από αυτά τα οποία βλέπουμε για να τα αναπαράγουμε στους δρόμους».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ