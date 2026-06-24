Προσφυγικά: Τέλος η απεργία πείνας μετά 140 ημέρες για τον Αριστοτέλη Χαντζή – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

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Ο Αριστοτέλης Χαντζής, κάτοικος στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας, έβαλε τέλος στην απεργία πείνας που είχε αρχίσει πριν από 140 ημέρες.

Την απεργία πείνας σταμάτησε και η Σουζάν Ντοπάν (Suzon Doppagne), επίσης κάτοικος των Προσφυγικών.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, έκανε ανάρτηση στο X στην οποία αναφέρει:

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες η παράταξή μας «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη» έβαλαν πάνω από όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο απευθύνουν έκκληση για αναστολή της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της Περιφέρειας.

Καλούμε την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση.

Ζητάμε, επίσης, από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλουν με τις παρεμβάσεις τους στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το σημερινό ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων για τα Προσφυγικά: https://cityofathens.gr/deltio-typoy/dimos-athinaion-kaloume-se-diakopi-ylopoiisis-tis-symvasis-tis-perifereias-kai-se-anastoli-tis-apergias-peinas-tis-koinotitas-ton-prosfygikon/