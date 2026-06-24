Ορμούζ: Γιγαντιαία επιχείρηση του IMO για τον απεγκλωβισμό 11.000 ναυτικών – Σκληρό παζάρι Ιράν-Ομάν για μελλοντικά τέλη

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η γιγαντιαία επιχείρηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την ασφαλή απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή, μετά την ιστορική υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ήδη, τα πρώτα εμπορικά πλοία ξεκίνησαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου διαδρόμου, ο οποίος λειτουργεί υπό τον συντονισμό του IMO και των παράκτιων κρατών, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγική αυτή θαλάσσια δίοδο.

مركز الأمن البحري يواصل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع المنظمة البحرية الدولية. pic.twitter.com/PoERMGT6en — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) June 24, 2026

Το σχέδιο εκκένωσης και οι οδηγίες προς τα πληρώματα

Σύμφωνα με τον IMO, την παγκόσμια ρυθμιστική αρχή της ναυτιλίας, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές μπορούν πλέον να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ είτε μέσω των ιρανικών είτε μέσω των ομανικών υδάτων, καθώς και μέσω ζωνών που συντονίζονται από τις ΗΠΑ.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων πλοίων. Ωστόσο, ο ΙΜΟ υπογραμμίζει ότι η επιχείρηση θα είναι χρονοβόρα.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πλοιάρχους «να μην μετακινηθούν», αλλά «να περιμένουν να επικοινωνήσουν μαζί τους» οι αρμόδιες υπηρεσίες συντονισμού.

Μόλις γίνει αυτό, τα πλοία θα λαμβάνουν οδηγίες προκειμένου να μεταβούν σε μια ζώνη αναμονής και να προετοιμαστούν για τη χάραξη της πορείας τους.

Τα πλοία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διαδρομή της προτίμησής τους, οφείλουν όμως να συντονίζονται με τις αρμόδιες παράκτιες αρχές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με το Ιράν και το Ομάν να αναλαμβάνουν τη διαχείριση της ροής της κυκλοφορίας για την αποφυγή συγκρούσεων.

Η επίσημη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του IMO

O γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, προέβη στην ακόλουθη επίσημη δήλωση:

«Έπειτα από μήνες κακουχιών και ταλαιπωρίας για χιλιάδες αθώους ναυτικούς, και αρνητικών επιπτώσεων για ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετίζω με βαθιά ικανοποίηση την ειρηνευτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την αποκατάσταση της θαλάσσιας ασφάλειας και θέτει τέλος στις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον της πολιτικής ναυτιλίας.

Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους δεκατέσσερις αθώους ναυτικούς που έχασαν τραγικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Η αφοσίωσή τους στην υπηρεσία του παγκόσμιου εμπορίου δεν θα ξεχαστεί.

After months of distress for thousands of #seafarers, we will finally begin the implementation of the evacuation plan in #StraitofHormuz. This large-scale operation will be carried out in close cooperation with Iran, Oman, coastal States,the US & industry. https://t.co/tSG25vfBI1 pic.twitter.com/igKs7zND0M — Arsenio Dominguez (@IMOSecGen) June 23, 2026



Θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου εκκένωσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής, τις ΗΠΑ και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις συνθήκες για ασφαλή ναυσιπλοΐα προς υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων.

Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των ναυτικών και της συνέχειας του παγκόσμιου εμπορίου».

Το παζάρι για το μέλλον των Στενών

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο εκπρόσωπο του IMO, τα πρώτα πλοία έχουν ήδη αρχίσει να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αν και ο Οργανισμός δεν έδωσε ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των πλοίων, τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (dry bulk) και ένα φορτηγό πλοίο πέρασαν από τη δίοδο τις τελευταίες 12 ώρες.

Παράλληλα, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν ήδη μεταφερθεί εκτός των Στενών τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν και το Ομάν ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν εργασίες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση της ζωτικής αυτής θαλάσσιας οδού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαχείρισης των διελεύσεων.

Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επεσήμανε ότι ο συγκεκριμένος διάδρομος ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της χώρας στο διεθνές δίκαιο και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι τα πλοία που χρησιμοποιούν τον διάδρομο θα πρέπει απαρέγκλιτα να συντονίζονται με τον IMO.