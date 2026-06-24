Νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια: Πήγε για φαγητό με τον σύντροφό της και όταν επέστρεψαν στο δωμάτιο κατέρρευσε – Επί 1,5 ώρα της έκαναν ΚΑΡΠΑ

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Κουφονήσια, Μία 23χρονη που έκανε διακοπές στην περιοχή, άφησε την τελευταία της πνοή ξαφνικά.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, του MEGA, η γυναίκα είχε βγει για φαγητό μαζί με τον σύντροφό της και επέστρεψαν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου διέμεναν, σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο του νησιού, περίπου στις 22:00 το βράδυ. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο σύντροφός της, η 23χρονη του είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες και καταβλήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, οι οποίες διήρκεσαν περίπου μιάμιση ώρα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο δωμάτιο, όπου διέμενε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλεργικού σοκ, ωστόσο οι αρμόδιοι επισημαίνουν, ότι πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση και ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής και εργαστηριακής διερεύνησης.

Δείτε το βίντεο:

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα επίσημα πορίσματα που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγικής υπόθεσης.