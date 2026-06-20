Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια από πυρκαγιά σε θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία – Δείτε βίντεο

Μια 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο τουριστικό θέρετρο Viva Dominicus Beach στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο της γυναίκας και διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της φωτιάς, ενώ ο συνολικός αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος.

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Διεθνή Νέα

Φωτιά σε Θέρετρο στην Δομινικανή Δημοκρατία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 46χρονη τουρίστρια από την Ιταλία έχασε τη ζωή της, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις αρχές.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Viva Dominicus Beach, στην επαρχία Λα Αλταγκράσια, με 15 πυροσβεστικές μονάδες να επιχειρούν στο σημείο.
  • Πυκνός καπνός κάλυψε τις εγκαταστάσεις, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Μια 46χρονη τουρίστρια από την Ιταλία έχασε τη ζωή της, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Viva Dominicus Beach, στην επαρχία Λα Αλταγκράσια. Οι αρχές ανέφεραν ότι μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης βρισκόταν σε εξέλιξη στο σημείο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, 15 πυροσβεστικές μονάδες επιχειρούσαν στο τουριστικό συγκρότημα, με στόχο να περιορίσουν τις φλόγες.

Το θέρετρο διαθέτει σχεδόν 700 δωμάτια. Πυκνός καπνός κάλυψε τις εγκαταστάσεις, ενώ εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα από την Ιταλία σκοτώθηκε στην πυρκαγιά. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγές: Reuters, ABC News

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