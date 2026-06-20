Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια από πυρκαγιά σε θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία – Δείτε βίντεο

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Μια 46χρονη τουρίστρια από την Ιταλία έχασε τη ζωή της, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Viva Dominicus Beach, στην επαρχία Λα Αλταγκράσια. Οι αρχές ανέφεραν ότι μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης βρισκόταν σε εξέλιξη στο σημείο.

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today. No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 19, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, 15 πυροσβεστικές μονάδες επιχειρούσαν στο τουριστικό συγκρότημα, με στόχο να περιορίσουν τις φλόγες.

Το θέρετρο διαθέτει σχεδόν 700 δωμάτια. Πυκνός καπνός κάλυψε τις εγκαταστάσεις, ενώ εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα.

BURNING NOW: A large-scale fire has been reported at the Viva Dominicus hotel in Bayahíbe, La Altagracia Province, Dominican Republic. pic.twitter.com/7siarv8el9 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 19, 2026

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα από την Ιταλία σκοτώθηκε στην πυρκαγιά. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγές: Reuters, ABC News