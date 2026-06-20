Συρία: Αφέθηκε ελεύθερη η Γερμανίδα δημοσιογράφος, Έβα Μαρία Μίχελμαν, που είχε συλληφθεί στη Ράκα τον Ιανουάριο

Η Γερμανίδα δημοσιογράφος Έβα Μαρία Μίχελμαν, η οποία κρατούνταν στη Συρία από τον Ιανουάριο, αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στη Γερμανία την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε την απελευθέρωσή της, αναφέροντας ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί και είχε υποβληθεί σε βασανιστήρια και ανακρίσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής της

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Διεθνή Νέα

Η Γερμανίδα δημοσιογράφος
Πηγή: Umut Gazetesi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γερμανίδα δημοσιογράφος Έβα Μαρία Μίχελμαν, η οποία κρατούνταν στη Συρία, επέστρεψε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στη Γερμανία.
  • Η Μίχελμαν είχε εξαφανιστεί τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, με τη Δαμασκό να γνωστοποιεί στη συνέχεια ότι είχε συλληφθεί.
  • Ο δικηγόρος της είχε προειδοποιήσει για επιδείνωση της υγείας της, ενώ η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την έλλειψη διαφάνειας της συριακής κυβέρνησης.

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Η Γερμανίδα δημοσιογράφος Έβα Μαρία Μίχελμαν, η οποία κρατούνταν στη Συρία, επέστρεψε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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Η Μίχελμαν είχε εξαφανιστεί τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, σε περιοχή που μέχρι τότε βρισκόταν υπό κουρδικό έλεγχο. Στη συνέχεια, η Δαμασκός γνωστοποίησε ότι η δημοσιογράφος είχε συλληφθεί.


«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Έβα Μ. Μίχελμαν αφέθηκε ελεύθερη το πρωί και επέστρεψε στη Γερμανία το απόγευμα», δήλωσε ο δικηγόρος της, Ρόλαντ Μάιστερ.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν οδηγήσει τη δημοσιογράφο τον Ιανουάριο σε όχημα στην πόλη Ράκα, μαζί με τον τουρκοκουρδικής καταγωγής συνάδελφό της, Αχμέτ Πολάτ. Οι δύο δημοσιογράφοι εργάζονταν για το ειδησεογραφικό πρακτορείο Etkin Haber Ajansi και το τηλεοπτικό κανάλι Özgür TV, δύο τουρκικά μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται προσκείμενα στην αριστερά, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων.

Πριν από περίπου δέκα ημέρες, ο δικηγόρος της είχε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν. Όπως είχε αναφέρει, με βάση τις πληροφορίες που είχε λάβει, η Μίχελμαν είχε υποβληθεί σε βασανιστήρια και «σε αδιάκοπες ανακρίσεις, ακόμη και τη νύχτα», ενώ «έχασε πολύ βάρος».

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την έλλειψη διαφάνειας της συριακής κυβέρνησης σχετικά με την κράτηση και την τύχη των δύο δημοσιογράφων. Η οργάνωση εξέφρασε, παράλληλα, ανησυχία για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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