Ηράκλειο Κρήτης: Αντιδράσεις από τους κατοίκους για τη νέα δομή φιλοξενίας – Νέα συγκέντρωση και αποκλεισμός δρόμου

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των κατοίκων στους Αθανάτους Ηρακλείου, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Οι πολίτες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ αναμένουν συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου (20/6/2026).

Νέα συγκέντρωση και αποκλεισμός δρόμου

Το απόγευμα της Παρασκευής (19/6/2026), κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών πραγματοποίησαν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο όπου σχεδιάζεται να λειτουργήσει η δομή. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης προχώρησαν σε προσωρινό αποκλεισμό του δρόμου, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την αντίθεσή τους στην επιλογή του συγκεκριμένου χώρου.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ αργότερα αποκαταστάθηκε σταδιακά υπό την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στην περιοχή για τη ρύθμιση της κίνησης και την αποφυγή εντάσεων.

Αναμονή για τη συνάντηση με τον δήμαρχο

Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη δημοτική αρχή και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συναντηθούν με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό το Σάββατο στις 10:00 το πρωί, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις τους σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δομή και να ζητήσουν σαφείς απαντήσεις για το μέλλον της περιοχής.

Οι αποθήκες Σκουλούδη και ο σχεδιασμός του Υπουργείου

Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, έχουν επιλεγεί ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε σχετικά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου. Ήδη τεχνικά κλιμάκια έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες στον χώρο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δομή θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο και θα έχει χαρακτήρα κλειστής προσωρινής εγκατάστασης, αντίστοιχης με εκείνη της Αγυιάς Χανίων.

Οι ανησυχίες των κατοίκων

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων ζήτησαν συντονισμένες ενέργειες και δυναμική παρουσία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, τέθηκε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να καταγραφεί δημόσια η θέση κάθε δημοτικού συμβούλου.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, Θανάσης Σακούδης, υπογράμμισε ότι η τοπική κοινωνία παραμένει αντίθετη στη δημιουργία της δομής, ζητώντας συγκεκριμένες εγγυήσεις πως θα πρόκειται για κλειστή και αυστηρά προσωρινή εγκατάσταση.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την εγγύτητα του χώρου με το δάσος των Αθανάτων, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ζητήματα πυροπροστασίας που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Η θέση του Δήμου Ηρακλείου

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ηρακλείου, ανέφερε ότι ο δήμαρχος ενημερώθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για την πρόθεση δημιουργίας ελεγχόμενης δομής ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός φέρεται να ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την πολιτική προστασία. Επιπλέον, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξαγγελίες του υπουργείου, η δομή θα λειτουργεί ως χώρος καταγραφής και σύντομης παραμονής των νεοαφιχθέντων μεταναστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.

Πηγή: Nea Kriti