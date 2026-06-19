Financial Times: Η υπουργός Μεταφορών ζητεί από τον πρωθυπουργό Στάρμερ να αποχωρήσει

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Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας, καθώς η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τους FT, υπουργός είπε σήμερα στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος ο πρωθυπουργός να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.

Σημειώνεται ότι η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος.

Exclusive: UK Prime Minister Keir Starmer has been urged by his transport secretary to set a timetable for his departure, several government members told the FT https://t.co/UxESc8i6kr pic.twitter.com/JhjpYSYzUF — Financial Times (@FT) June 19, 2026

Νωρίτερα οι Times με δημοσίευμά τους ανέφεραν πως υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης πρόκειται να ζητήσουν σήμερα από τον Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση».

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία τον Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία.