Ισραηλινός βομβαρδισμός στον νότιο Λίβανο λίγη ώρα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ

Ένας ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε την περιοχή Σεζούντ στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα μετά την έναρξη ισχύος συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

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Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε την περιοχή Σεζούντ στο νότιο Λίβανο σήμερα το απόγευμα, έπειτα από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.
  • Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών είχε τεθεί σε ισχύ στις 16:00 το απόγευμα. Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε επίσης πτήσεις drones πάνω από χωριά κοντά στην πόλη Τύρο.
  • Τουλάχιστον 47 άνθρωποι στον Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές από χθες το βράδυ και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ.

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Ένας ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε την περιοχή Σεζούντ στο νότιο Λίβανο σήμερα το απόγευμα, έπειτα από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης πτήσεις drones πάνω από χωριά κοντά στην μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου τόνισε ότι άκουσε συνεχή πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίγια.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι στον Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές από χθες το βράδυ και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ.

Πολλαπλές πηγές τόνισαν ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 το απόγευμα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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