Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός

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Έπειτα από νύχτα φονικών βομβαρδισμών και επιθέσεων, σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα από χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Η νέα αυτή ανάφλεξη του πολεμικού μετώπου του Λιβάνου έρχεται παρά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο.

Αυτές είναι οι πρώτες απώλειες που καταγράφονται στις τάξεις του ισραηλινού στρατού μετά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία»

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που ξεκίνησε στις 16:00 σήμερα το απόγευμα. «Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος τόνισε επίσης στο Reuters ότι τα εμπόλεμα μέρη βρίσκονται σε εκεχειρία, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν επιτεθεί στο Ισραήλ. «Σε αυτή την περίπτωση είμαστε σε πόλεμο», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στο νότιο Λίβανο, όπου έχει καταλάβει μια περιοχή κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ.

Ένας διπλωμάτης χώρας του Κόλπου επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι Ισραήλ και η φιλοϊρανική οργάνωση συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, των ΗΠΑ και του Ιράν», δήλωσε η πηγή αυτή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ τόνισαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει την εκεχειρία.