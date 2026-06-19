Νέες συγκρούσεις Χεζμπολάχ – ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Νέες συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι μαχητές της ενεπλάκησαν σε μάχες με μονάδες του ισραηλινού στρατού, οι οποίες επιχείρησαν να προωθηθούν από την περιοχή της Αρνούν προς την Κφαρ Τεμπνίτ, κοντά στη Ναμπάτια. Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλη απόπειρα προέλασης ισραηλινών δυνάμεων, την οποία, όπως υποστηρίζει, απέκρουσε.

Από τις 17:30, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, «μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις (…) εναντίον μονάδων του ισραηλινού στρατού, οι οποίες προσπαθούσαν να προωθηθούν από την πόλη Αρνούν προς την περιφέρεια της Κφαρ Τεμπνίτ», κοντά στη Ναμπάτια, ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

Το σιιτικό κίνημα είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι απώθησε τη νύχτα απόπειρα ισραηλινών στρατευμάτων να προελάσουν προς την κοινότητα Κφαρ Τεμπνίτ. Η ανακοίνωση αυτή ήταν η πρώτη του είδους μετά την υπογραφή της αμερικανοϊρανικής συμφωνίας.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι, ενώ «τις τελευταίες τέσσερις ημέρες ο εχθρικός στρατός αποπειράται να προελάσει» στον τομέα, οι μαχητές της τον ανάγκασαν «να υποχωρήσει και να αναπτύξει ελικόπτερα (…) κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αεροδιακομιδή των απωλειών του».

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι οι κυανόκρανοι κατέγραψαν επίσης ανταλλαγές πυρών την Τετάρτη και την Πέμπτη.

«Παρατηρήθηκαν 143 τροχιές βλημάτων», με «119» από τις βολές να αποδίδονται «στον ισραηλινό στρατό και τις υπόλοιπες στη Χεζμπολάχ», ανέφερε ο Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στη Νέα Υόρκη. Την προηγούμενη ημέρα, είχαν καταγραφεί «364» περιπτώσεις πυρών, από τις οποίες «330» αποδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και «34» στη Χεζμπολάχ.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «εχθρικό drone στοχοποίησε όχημα» στην περιοχή της Κφαρ Τεμπνίτ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, ενώ άλλο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα σκότωσε έναν άνδρα στο γειτονικό χωριό Ζεμπντίν.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο υπαξιωματικού του, ο οποίος σκοτώθηκε την προηγούμενη ημέρα σε «μάχη». Στην ίδια σύγκρουση τραυματίστηκαν άλλοι επτά στρατιωτικοί, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε σαφές ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο και δημοσιοποίησε χάρτη, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει τον «χώρο ασφαλείας» που εκτείνεται περίπου δέκα χιλιόμετρα εντός της λιβανικής επικράτειας.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν ανεπτυγμένες για να «εξαλείψουν απειλές και να βελτιώσουν την υπεράσπιση των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ». Ισραηλινός αξιωματικός δήλωσε ότι ο στρατός μπορεί να αναλάβει δράση για την «εξουδετέρωση» κινδύνων που έχουν εντοπιστεί εκτός της ζώνης ασφαλείας και ζήτησε από τους αμάχους στον Λίβανο να μην εισέρχονται στην περιοχή.

Η κοινότητα Κφαρ Τεμπνίτ περιλαμβάνεται στον χάρτη που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός. Στον ίδιο χάρτη περιλαμβάνονται και οι λόφοι Αλί αλ Τάχερ, που δεσπόζουν στην πόλη Ναμπάτια, καθώς το Ισραήλ εκτιμά ότι εκεί μπορεί να βρίσκονται σημαντικές υποδομές του σιιτικού κινήματος, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Μετά την ανακοίνωση, τη Δευτέρα, της συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, η ένταση των εχθροπραξιών στον νότιο Λίβανο έχει μειωθεί. Η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Ραάντ, δήλωσε χθες ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ εναντίον του κινήματός του «απέτυχε». Ο ίδιος τόνισε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καλούνται «να αρχίσουν να αποσύρονται μέσα σε εξήντα ημέρες».

Σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποίησαν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους «κηρύσσουν άμεση και μόνιμη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο στρατός του Ισραήλ απάντησε με μαζικούς βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 3.900 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στη συνέχεια, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και κατέλαβε μέρος της περιοχής.

Στην ισραηλινή πλευρά, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς, εκ των οποίων 31 στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος των ενόπλων δυνάμεων, από τις 2 Μαρτίου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP