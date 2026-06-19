Το αναπάντεχο όφελος της βιταμίνης C στην τρίτη ηλικία – Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Η σωστή διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για την υγιή γήρανση και η βιταμίνη C φαίνεται να έχει περισσότερα οφέλη από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Νέα ευρήματα συνδέουν τα επαρκή επίπεδά της με μεγαλύτερη προστασία κρίσιμων εγκεφαλικών δομών που σχετίζονται με τη μνήμη και τη σκέψη.

Βιταμίνη C και εγκέφαλος: Νέα μελέτη δείχνει οφέλη για τη μνήμη στην τρίτη ηλικία

Μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C δεν ενισχύει μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προστασία της υγείας του εγκεφάλου στην τρίτη ηλικία.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας ιαπωνικής μελέτης σε περισσότερους από 2.000 ηλικιωμένους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα του αίματός τους εμφάνιζαν μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο. Καθώς η φαιά ουσία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των πληροφοριών και τον έλεγχο των κινήσεων, η μείωσή της μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης και εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών.

Παλαιότερες έρευνες είχαν ήδη συσχετίσει τη διατροφή που είναι πλούσια σε βιταμίνη C (όπως τα πορτοκάλια και οι πιπεριές) με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης γεροντικής άνοιας. Ωστόσο, ελάχιστες μελέτες είχαν εξετάσει απευθείας τα επίπεδα της βιταμίνης στο αίμα σε σχέση με τη δομή και τη συνδεσιμότητα των εγκεφαλικών δικτύων.

Η βιταμίνη C προστατεύει το «δίκτυο» του εγκεφάλου

Ο Dr. Tomohiro Shintaku από το Πανεπιστήμιο Hirosaki της Ιαπωνίας εξήγησε: «Η μελέτη μας δείχνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα σχετίζονται με την καλύτερη διατήρηση της δομικής συνδεσιμότητας του Δικτύου Προεπιλεγμένης Λειτουργίας (DMN), ενός βασικού εγκεφαλικού δικτύου που εμπλέκεται στη γνωστική λειτουργία.

Αυτό το εύρημα ενισχύει την υπόθεση ότι μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C μπορεί να παίξει υποστηρικτικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και στον μετριασμό της γνωστικής εξασθένησης που σχετίζεται με την ηλικία».

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για τις ανάγκες της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, οι ερευνητές ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες (MRI) και τα επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα 2.044 Ιαπώνων ενηλίκων άνω των 64 ετών.

Μέτρησαν τη φαιά και τη λευκή ουσία κάθε συμμετέχοντα.

Αξιολόγησαν τη συνδεσιμότητα στο δίκτυο DMN, το οποίο σχετίζεται με την προσοχή και την αυτοβιογραφική μνήμη.

Ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως η ηλικία, η σωματική δραστηριότητα και το μορφωτικό επίπεδο, τα αποτελέσματα ήταν σαφή: οι συμμετέχοντες με χαμηλή βιταμίνη C έτειναν να έχουν μικρότερο όγκο φαιάς ουσίας και ασθενέστερη εγκεφαλική συνδεσιμότητα.

Αν και τα ευρήματα είναι ελπιδοφόρα, δείχνουν μια συσχέτιση και όχι μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Ο Dr. Richard Oakley, Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στο Alzheimer’s Society του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στην εφημερίδα Independent: «Η άνοια είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία και κατανοούμε ότι ο κόσμος αναζητά πάντα τρόπους να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισής της. Αυτή η μελέτη προσθέτει νέα στοιχεία που συνδέουν τη διατροφή με την υγεία του εγκεφάλου, αλλά δεν εξέτασε τα συμπτώματα της άνοιας, ούτε αν οι συμμετέχοντες εμφάνισαν τελικά τη νόσο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, επειδή η μελέτη εξέτασε τους ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν η βιταμίνη C προκάλεσε αυτές τις διαφορές στον εγκέφαλο ή αν έπαιξαν ρόλο άλλοι παράγοντες, όπως η συνολική κατάσταση της υγείας τους.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας μεγαλώνοντας

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτροπής The Lancet Commission, σχεδόν οι μισές περιπτώσεις άνοιας παγκοσμίως συνδέονται με παράγοντες που μπορούμε να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας. Η διαχείριση αυτών των παραγόντων περιλαμβάνει: