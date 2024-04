Βιταμίνη C: Πότε υπάρχει κίνδυνος για πέτρες στους νεφρούς

Η βιταμίνη C είναι ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό για τον οργανισμό. Ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος για πέτρες στους νεφρούς σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων.

Η βιταμίνη συμβάλλει στην απορρόφηση σιδήρου από τις τροφές, στην επούλωση από κοψίματα και μώλωπες. Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των οστών και των ιστών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ σε ότι αφορά τη βιταμίνη C, συνιστά ημερήσια πρόσληψη 90mg για ενήλικες άνδρες και 75 mg για ενήλικες γυναίκες.

Ωστόσο, οι νεφροί σας φιλτράρουν την περίσσεια βιταμίνης C από το σώμα σας. Ενώ η λήψη βιταμίνης C σε φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των νεφρών, η λήψη υπερβολικής δόσης συμπληρωμάτων βιταμίνης C μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δημιουργίας λίθων στους νεφρούς.

Εάν οι νεφροί σας δεν λειτουργούν σωστά ή λαμβάνετε τακτικά υψηλές δόσεις βιταμίνης C, μπορεί να αυξήσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων επιπλοκών στην υγεία.

Πότε υπάρχει κίνδυνος για πέτρες στους νεφρούς

Η βιταμίνη C είναι γνωστή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά τι ισχύει για την υγεία των νεφρών;

Μελέτη υποδεικνύει ότι η βιταμίνη C μπορεί να έχει αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση για άτομα με χρόνια νεφρική νόσο. Εάν κάνετε αιμοκάθαρση, η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης C μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη. Η αιμοκάθαρση είναι μια θεραπεία που φιλτράρει το αίμα σας με μηχάνημα. Μια μελέτη έδειξε ότι η αιμοκάθαρση μείωσε κατά μέσο όρο τα επίπεδα βιταμίνης C των συμμετεχόντων κατά 67%.

Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης C μπορεί να έχουν επιβλαβείς συνέπειες για άτομα με Χρόνια Νεφρική Νόσο. Για παράδειγμα, όταν καταναλώνετε 30-180 mg βιταμίνης C την ημέρα, ο οργανισμός σας συνήθως απορροφά το 70-90% της. Στη συνέχεια, οι νεφροί σας αποβάλλουν την περίσσεια μέσω των ούρων.

Η βιταμίνη C μπορεί να μετατραπεί σε οξαλικό οξύ μέσα στον οργανισμό σας, το οποίο επίσης φιλτράρεται από τους νεφρούς σας. Εάν πάσχετε, όμως, από Χρόνια Νεφρική Νόσο, τα νεφρά σας δεν μπορούν να φιλτράρουν τόσο αποτελεσματικά τα προϊόντα αποβλήτων από το σώμα σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση οξαλικού οξέος, η οποία έχει συσχετιστεί με διάφορες ασθένειες, όπως:

Νεφρική ανεπάρκεια

Νεφρολιθίαση (πέτρες στα νεφρά)

Φλεγμονή

Είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν γιατρό σχετικά με τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C, ειδικά εάν έχετε Χρόνια Νεφρική Νόσο.

Βιταμίνη C και πέτρες στους νεφρούς: Τι πρέπει να προσέχετε

Οι πέτρες στους νεφρούς σχηματίζονται όταν τα απόβλητα συσσωρεύονται και κολλάνε μεταξύ τους στους νεφρούς, προκαλώντας πόνο και δυσκολία στην ούρηση.

Σύμφωνα με το National Kidney Foundation, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στις ΗΠΑ επισκέπτονται τα επείγοντα κάθε χρόνο για πέτρες στους νεφρούς, ενώ 1 στους 10 ανθρώπους θα τους εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του.

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την υγεία μας αλλά οι υψηλές δόσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για τον πιο συνηθισμένο τύπο λίθων στους νεφρούς, τους οξαλικούς ασβεστίου. Αυτό συμβαίνει επειδή η περίσσεια βιταμίνης C μεταβολίζεται εν μέρει σε οξαλικό οξύ, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να σχηματίσει κρυστάλλους.

Η βιταμίνη C που λαμβάνετε από τις τροφές συνήθως δεν είναι σε τόσο μεγάλη δόση ώστε να οδηγήσει σε πέτρες στους νεφρούς. Ωστόσο, τα συμπληρώματα βιταμίνης C (όπως τα δισκία ασκορβικού οξέος) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν λίθους στους νεφρούς από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C σε σύγκριση με τις γυναίκες. Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι οι δόσεις που ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο είναι 250-499 mg την ημέρα και 1000-1499 mg την ημέρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δόσεις των 500-1000 mg και άνω των 1500 mg την ημέρα δεν συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο, αν και ο λόγος που συνέβη αυτό παραμένει άγνωστος.

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λίθων στους νεφρούς, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ συνιστά στους ενήλικες να μην καταναλώνουν περισσότερα από 2.000 mg βιταμίνης C την ημέρα.

Βιταμίνη C και καρκίνος των νεφρών: Τι δείχνει έρευνα

Η βιταμίνη C μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου για καρκίνωμα των νεφρικών κυττάρων, σύμφωνα με έρευνες. Ας δούμε μερικές μελέτες:

Έρευνα του 2022 έδειξε ότι η αυξημένη πρόσληψη λαχανικών και βιταμίνης C συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των νεφρών.

Μελέτη του 2015 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι άτομα με υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης C είχαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο των νεφρών.

Έρευνα του 2019 διαπίστωσε ότι η λήψη βιταμίνης C παράλληλα με τη χημειοθεραπεία μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της χωρίς να αυξήσει τις παρενέργειες.

Εδώ και δεκαετίες, οι ερευνητές εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης υψηλών δόσεων βιταμίνης C για τη θεραπεία του καρκίνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ δεν έχει εγκρίνει τη βιταμίνη C για τη θεραπεία του καρκίνου.

Επιπλέον, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης C δεν συνιστώνται για άτομα με καρκίνο των νεφρών, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερες βλάβες.

Βιταμίνη C: Ο απαραίτητος σύμμαχος της υγείας σας

Η βιταμίνη C είναι μια απαραίτητη θρεπτική ουσία που ο οργανισμός μας δεν μπορεί να παράγει μόνος του. Την λαμβάνουμε μέσω της διατροφής ή των συμπληρωμάτων διατροφής.

Η βιταμίνη C παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές σωματικές λειτουργίες, όπως:

Επούλωση πληγών : Συμβάλλει στην ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων.

: Συμβάλλει στην ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων. Προστασία κυττάρων : Προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες.

: Προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες. Υγεία οργάνων : Διατηρεί την υγεία των αιμοφόρων αγγείων, του δέρματος, των οστών και των χόνδρων.

: Διατηρεί την υγεία των αιμοφόρων αγγείων, του δέρματος, των οστών και των χόνδρων. Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών: Βελτιώνει την απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών από την τροφή.

Η έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στον οργανισμό. Η μέτρηση των επιπέδων βιταμίνης C στο σώμα μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς αυτή βρίσκεται διάσπαρτη σε όλους τους ιστούς.

Βέβαια, οι γιατροί συχνά χρησιμοποιούν τη συγκέντρωση βιταμίνης C στο αίμα για να εκτιμήσουν τα επίπεδα του οργανισμού. Τα επίπεδα βιταμίνης C μπορούν επίσης να αλλάξουν γρήγορα εάν λάβετε συμπληρώματα ή σας χορηγηθεί η βιταμίνη ενδοφλεβίως.

Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε βιταμίνη C

Πολλά φρούτα και λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνη C, όπως:

Κόκκινες και πράσινες πιπεριές

Φράουλες

Ακτινίδια

Πορτοκάλια

Γκρέιπφρουτ

Πατάτες

Ντομάτες

Μπρόκολο

Πεπόνι

Λάχανο

Κουνουπίδι

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται μεταξύ 75 και 90 mg βιταμίνης C ημερησίως. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον 35 mg εάν είστε καπνιστής. Το κάπνισμα αυξάνει το οξειδωτικό στρες, το οποίο μειώνει τα επίπεδα βιταμίνης C στον οργανισμό.

Συμπληρώματα βιταμίνης C

Εάν πιστεύετε ότι δεν λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη C από τη διατροφή σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μπορεί να σας συστήσει τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς, εάν πάσχετε από χρόνια νεφρική νόσο.