Σλοβακία: «Πολύ σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του Ρόμπερτ Φίτσο – Συγκαλείται το Συμβούλιο Κρατικής Ασφάλειας

Η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο είναι σταθερή αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή», μετά τον τραυματισμό του χθες από σφαίρες, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ.

«Σήμερα το βράδυ οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του ασθενούς», δήλωσε ο Κάλινακ, που είναι επίσης υπουργός Άμυνας.

«Δυστυχώς, η κατάσταση παραμένει πολύ σοβαρή, διότι τα τραύματα του είναι περίπλοκα», πρόσθεσε.

Την αξιολόγηση για την κατάσταση της υγείας του Φίτσο επιβεβαίωσε και διευθυντής του νοσοκομείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, η σλοβακική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σήμερα θα συγκληθεί το συμβούλιο κρατικής ασφάλειας ενώ και το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει από τις 11.00 (τοπική ώρα, 12.00 ώρα Ελλάδας).

Ο δράστης, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

🇸🇰 Details on the assassination attempt on Slovakian PM Robert Fico:

The shooter was hiding in the crowd that had gathered at the building where the Prime Minister was speaking. He fired from within the crowd, presumably 3-4 times.

He then tried to escape but was apprehended by… pic.twitter.com/jS3waHm9q0

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 15, 2024