Times: Να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, θα ζητήσουν υπουργοί από τον Κιρ Στάρμερ – «Ο χρόνος σου τελείωσε»

Υπουργοί της κυβέρνησης αναμένεται να ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times. Αυτή η εξέλιξη τροφοδοτείται από την επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχος στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αν και ο Στάρμερ δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί.

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Φωτογραφία: REUTERS/Jack Taylor
Φωτογραφία: REUTERS/Jack Taylor
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στη Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με τους Times, υπουργοί της κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.
  • Η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για μια πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Ο Μπέρναμ εξελέγη βουλευτής στις αναπληρωματικές εκλογές, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει τον Στάρμερ.
  • Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε», προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση». Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί.

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Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στη Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με τους Times, υπουργοί της κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

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Σημειώνεται ότι η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για μια πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη 18 Ιουνίου, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει τον Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία.

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