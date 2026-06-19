Times: Να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, θα ζητήσουν υπουργοί από τον Κιρ Στάρμερ – «Ο χρόνος σου τελείωσε»

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Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στη Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με τους Times, υπουργοί της κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Σημειώνεται ότι η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για μια πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη 18 Ιουνίου, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει τον Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία.