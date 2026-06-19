Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την απόφαση για τον 11χρονο Μάριο – Συγγενείς του καταδικασθέντα επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων σημειώθηκαν επεισόδια μετά την απόφαση για την υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου, ο οποίος πέθανε από αδέσποτη σφαίρα το 2017. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε τον βασικό κατηγορούμενο σε ισόβια κάθειρξη, ενώ συγγενείς του επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφους

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ΔΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισόδια σημειώθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, λίγο μετά την απόφαση για την υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να καταδικάζει σε ισόβια κάθειρξη τον βασικό κατηγορούμενο.
  • Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, συγγενείς του καταδικασθέντα επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους, ρίχνοντας τις κάμερες από δύο συνεργεία.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκε η φράση «καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε».

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Επεισόδια σημειώθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, λίγο μετά την απόφαση για την υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, ο οποίος πέθανε από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή το 2017.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους, ρίχνοντας τις κάμερες από δύο συνεργεία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκε η φράση «καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε».

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