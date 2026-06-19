Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την απόφαση για τον 11χρονο Μάριο – Συγγενείς του καταδικασθέντα επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία

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Επεισόδια σημειώθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, λίγο μετά την απόφαση για την υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, ο οποίος πέθανε από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή το 2017.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους, ρίχνοντας τις κάμερες από δύο συνεργεία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκε η φράση «καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε».