Μητσοτάκης για τα Στενά του Ορμούζ: «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή εφόσον απαιτηθεί»

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος της καταρχάς συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

«Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος καταρχάς από αυτή την συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, που οφείλεται σε αυτή την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή -η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών- εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος η διέλευση από τα Στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή» συνέχισε.

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση “Aspides”. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εφόσον απαιτηθεί, στα πλαίσια που σας περιέγραψα, οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε» συμπλήρωσε.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό, από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους, και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το, κατανοητό σ’ έναν βαθμό, πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών.

Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δική τους σκληρή θέση.

Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για τη μετανάστευση, επίσης για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους».

«Τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία»

Αναφερόμενος στην Ρωσία και την επιδίωξη της Ευρώπης να ανοίξει ξανά διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, ο Πρωθυπουργός είπε: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτή τη σύγκρουση.

Σε περίπτωση, όμως, που απαιτηθεί -και το θεωρώ απαραίτητο- να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτή τη σύγκρουση -το «πάγωμα» των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους «27»-, δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση και το είπα και ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό δίαυλο πρέπει να τον ανοίξει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας».

Το μεταναστευτικό

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον νέο κανονισμό επιστροφών «ακόμη ένα όπλο» στη φαρέτρα της Ελλάδας και της Ευρώπης. «Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα “όπλο” το οποίο έχουμε στη φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτόν. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγυπτίων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο, γι’ αυτό και επιστρέφονται» είπε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Και φυσικά, η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτή την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για εμάς αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας, και στα ανατολικά μας σύνορα.

Είχαμε κάποιες πολύ, πιστεύω, ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στα στελέχη του Λιμενικού τους και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό δίαυλο επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιοριστούν σημαντικά».

Η ακρίβεια και οι τιμές των καυσίμων

Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Υπάρχει, κατά κανόνα, μία χρονοαπόσταση της περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για τον μήνα αυτόν έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.

Από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό, η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν».

Συνεργασία με την Ουκρανία για drones

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων οχημάτων.

«Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότατη τεχνογνωσία που οι Ουκρανοί έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι ιπτάμενα είτε είναι χερσαία είτε είναι θαλάσσια είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να ωριμάσει πολύ γρήγορα» δήλωσε.