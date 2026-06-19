Τσουκαλάς για συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη: Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και οι δικές του ευθύνες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απευθύνει τα ερωτήματα:

«Πώς εξηγεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%;

Πώς εξηγεί ότι στο κρέας, στο φρέσκο γάλα, στα λαχανικά, τα εσπεριδοειδή και το κόστος της αγροτικής παραγωγής ο πληθωρισμός είναι υπερδιπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

Γιατί συνεχίζει να αρνείται την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμο , τη δημιουργία πραγματικής Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή με συμμετοχή και των παραγωγών και των καταναλωτών, τη μείωση της έμμεσης φορολογίας, τον έλεγχο των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές και την εποπτεία σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας; Μήπως χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία για να κερδοσκοπεί το κράτος από τις αυξημένες τιμές και να ταΐζει τα θηριώδη υπερπλεονάσματα;».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια».

Συνεχίζοντας, υπογραμμίζει ότι «από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού -την επαύριο μάλιστα της καταδίκης των πρακτικών της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- απουσιάζει αν και κατά πόσο έθεσε αυτό το θέμα στους υπόλοιπους ηγέτες».

«Με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις και τη μεθόδευση να γίνει η «Γαλάζια Πατρίδα» νόμος στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε το ψήφισμα, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός όφειλε να πιέσει ώστε να μπει ανάλογη καταδίκη στα συμπεράσματα. Διότι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλά καρτ» σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την επόμενη ημέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».