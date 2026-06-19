Παναθηναϊκός: Ενεργοποιεί τη «βόμβα» με Στέφαν ντε Φράι – Απομένουν τα τυπικά για τις ανακοινώνεις

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών και ντύνει στα πράσινα τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος αποχωρεί από την Ίντερ.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Στέφαν Ντε Φράι. Σύμφωνα με το ertsports.gr, οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού στο «Τριφύλλι».

Η συμφωνία θα αφορά πιθανότατα συμβόλαιο δύο ετών με οψιόν επέκτασης «+1», ενώ οι απολαβές του ποδοσφαιριστή θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες από εκείνες που είχε στην Ίντερ. Συγκεκριμένα, ο Ντε Φράι είχε λαμβάνειν περίπου 3,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπονταν 950 χιλιάδες ευρώ σε μορφή μπόνους. Το εν λόγω συμβόλαιο, βέβαια, είχε υπογραφεί το καλοκαίρι του 2023, λίγο καιρό μετά τον τελικό του Champions League όπου η ομάδα του Μιλάνου ηττήθηκε με 1-0 από την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ντε Φράι, τη σεζόν 2025/2026, μέτρησε 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και σίγουρα θέλει έναν πιο σημαντικό – αγωνιστικά – ρόλο που η Ίντερ δεν μπορεί να του δώσει πλέον. Επειτα από μία 8ετία στο Μιλάνο, θα έρθει στην Αθήνα για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην άμυνα των “πρασίνων”, με τον Γιάκομπ Νέστρουπ να θέλει να συνθέσει ένα δυνατό ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ, μαζί με τον Ρικ Φαν Ντρόνχελεν.

Η συμφωνία των δύο πλευρών θεωρείται «κλεισμένη» και απομένουν τα τυπικά και οι ανακοινώσεις ώστε να οριστικοποιηθεί επισήμως. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια να ακολουθήσει εξαρχής την αποστολή στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Τον προηγούμενο μήνα αντιμετώπισε έναν τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, όμως αυτός δεν αναμενόταν να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από ένα μήνα.