Κορωπί: Συνελήφθησαν δίδυμα αδέλφια για επίθεση σε εργαζόμενους – Έκρυβαν οπλοπολυβόλο και φυσίγγια στο σπίτι τους

Δύο δίδυμα αδέλφια συνελήφθησαν στο Κορωπί το απόγευμα της Τετάρτης (17/6) με την κατηγορία της επίθεσης σε εργαζόμενο συνεργείου και της παράνομης κατοχής όπλων. Στην έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, πυροβόλο πιστόλι και 200 μεταλλικά φυσίγγια στο σπίτι τους και σε κατάστημα στην Παιανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο δίδυμα αδέλφια συνελήφθησαν στο Κορωπί, κατηγορούμενα για παράνομη οπλοκατοχή και πρόκληση σωματικής βλάβης σε εργαζόμενο συνεργείου.
  • Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο 55χρονοι επιτέθηκαν φραστικά και απείλησαν δύο εργαζόμενους, με τον έναν να χτυπά με τη λαβή πιστολιού έναν υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον.
  • Σε έρευνα στο σπίτι και στο κατάστημα των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, πυροβόλο πιστόλι, 2 αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο δίδυμα αδέλφια συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης (17/6) στο Κορωπί με την κατηγορία ότι έκρυβαν παράνομα όπλα σε σπίτι και κατάστημα, αλλά και της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε έναν εργαζόμενο συνεργείου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρωί της Τετάρτης οι δύο 55χρονοι επιτέθηκαν φραστικά και απείλησαν δύο εργαζόμενους συνεργείου της περιοχής, με τον έναν να χτυπά με τη λαβή πιστολιού τον έναν υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον.

Τα θύματα κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές, που στο πλαίσιο της έρευνας, προχώρησαν στη σύσταση ειδικής ομάδας αστυνομικών για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δύο 55χρονους ως δράστες της επίθεσης.

Τα δίδυμα αδέλφια συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Κορωπί και κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τα ευρήματα

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στο σπίτι των συλληφθέντων, όσο και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • οπλοπολυβόλο,
  • πυροβόλο πιστόλι,
  • 2 αεροβόλα όπλα και
  • 200 μεταλλικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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