Βόλος: Οι αγορές 5 οχημάτων «πρόδωσαν» τον 34χρονο που απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο γιο επιχειρηματία – Τι λέει η μητέρα του ανήλικου

Από τις αγορές πέντε οχημάτων προδόθηκε ο 34χρονος που εκβίαζε έναν 13χρονο γιο επιχειρηματία στον Βόλο, και του απέσπασε συνολικά 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr o 34χρονος φερόμενος ως δράστης, διέμενε στον Ξηρόκαμπο και είναι άνεργος. Οι αρχές φέρονται να έφτασαν στα ίχνη του, όταν προέβη στην αγορά 4 μηχανών και μιας μεταχειρισμένης BMW. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά ο ανήλικος παρέδωσε στον 34χρονο πόσο 70.000 ευρώ και έπειτα από 15 ημέρες ακόμη 300.000 ευρώ.

Το χρονικό

Ο 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι εκβίαζαν το 13χρονο μαθητή στον Βόλο, αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί.

Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον, στο χρονικό διάστημα 2 Μαΐου με 14 Ιουνίου, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Επίσης του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαιναν στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.

Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Ο 13χρονος τούς αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Έπειτα από έρευνες η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δυο ανήλικους (17 και 15 ετών), ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλοι δύο ανήλικοι.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα καθώς όπως φαίνεται είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε ήδη στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.

«Ο γιος μας μας είπε ότι τον εκβίαζε ο 34χρονος» λέει η μητέρα του ανήλικου

Η μητέρα του 13χρονου κατέθεσε στο Δικαστήριο ότι αρχικά διαπίστωσαν με τον σύζυγό της στα μέσα Μαΐου ότι έλειπε από το σπίτι πόσο 70000 ευρώ, που τα κρατούσαν για να τα καταθέσουν στην τράπεζα.

«Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα και τόνισε πως αργότερα, διαπίστωσε πως έλειπαν 300.000 ευρώ. «Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μας είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», συνέχισε.

Μήνυση του 34χρονου κατά της οικογένειας του 13χρονου

Η πλευρά του 34χρονου κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του 13χρονου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και ζήτησε να παύσει η κατηγορία της σύστασης συμμορίας επειδή πρόκειται για ένα άτομο και όχι για ομάδα. Επίσης ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο στον 13χρονο.

Η εισαγγελέας πρότεινε να εξεταστεί ο ανήλικος από το δικαστήριο για το αν έπεσε θύμα εκβίασης.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της εξέτασης του ανήλικου από το Δικαστήριο. Επίσης δήλωσε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές Εφετείο κακουργημάτων Λάρισας.

Επίσης, το Δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους στον 34χρονο μέχρι την εκδίκαση της δίκης. Συγκεκριμένα του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και θα πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα. Ακόμη του απαγορεύτηκε η επικοινωνία με τον 13χρονο και η προσέγγισή του σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση

«Συνελήφθη, χθες (18-06-2026) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής ομάδας για εκβίαση.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- ανήλικοι – συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου».